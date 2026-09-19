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बिहार के बच्चों की पेंटिंग देखेंगे PM मोदी, बोले शिक्षा मंत्री- 'जेन अल्फा बनाएगी सपनों का भारत'

शिक्षा मंत्री ने बच्चों से अपील की है कि अपने सपनों के भारत की तस्वीर बनाएं, जिसे पीएम मोदी तक पहुंचाया जाएगा. कृष्णनंदन की रिपोर्ट

MITHILESH TIWARI
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2026 at 5:38 PM IST

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पटना : बिहार के बच्चों में तकनीक के प्रति रुचि बढ़ाने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जोर दिया है. पटना में आयोजित एक रोबोटिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे शिक्षा मंत्री ने निजी क्षेत्र के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बिहार के युवा आगे आएं और बच्चों को तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं. कार्यक्रम में निजी स्कूलों के बच्चों ने रोबोटिक्स के क्षेत्र में तैयार की गई अपनी-अपनी कृतियों का प्रदर्शन किया.

बच्चों की नजर से दिखेगा विकसित भारत

शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार के बच्चे अब सेवा क्षेत्र समेत अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार होंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्षों के कार्यकाल में देश में हुए बदलावों को बच्चे चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे.

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान (ETV Bharat)

पीएम मोदी तक पहुंचेगी तस्वीर

इसके साथ ही जेन अल्फा के बच्चे अगले 25 वर्षों में भारत को किस रूप में विकसित होते देखना चाहते हैं, इसकी तस्वीर भी तैयार करेंगे. उन्होंने बताया कि बच्चों से कहा गया है कि वे अपने सपनों के भारत की तस्वीर बनाएं और बताएं कि वे भविष्य के भारत को कैसा देखना चाहते हैं. इन बच्चों द्वारा तैयार की गई तस्वीरों और उनकी कल्पना की कहानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की बात भी शिक्षा मंत्री ने कही.

शिक्षा मंत्री ने की निजी क्षेत्र की सराहना

शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह अच्छी बात है कि बिहार के युवा अभिषेक, जो एक प्राइवेट कंपनी के मालिक हैं, ने निजी क्षेत्र के बड़े स्कूलों के बच्चों को एक मंच पर लाकर उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया. उन्होंने बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि तकनीक को लेकर बच्चों में जागरूकता पैदा करना जरूरी है. आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं.

"बिहार के भविष्य को मजबूत और उज्ज्वल बनाने के लिए सरकारी और निजी स्तर पर लगातार प्रयास होने चाहिए. जब तक सरकार और समाज मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक बिहार को तेजी से आगे ले जाना संभव नहीं होगा."- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

जीविका दीदियों को शिक्षा देने पर सरकार गंभीर

जीविका दीदियों को बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन यानी बी-बोस के माध्यम से निशुल्क 10वीं और 12वीं की शिक्षा दिए जाने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीविका दीदियों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और उनके लिए जो भी जरूरी होगा, सरकार वह करेगी.

उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों को सरकार की ओर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं. सरकारी मॉडल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए तैयार होने वाली पूरी ड्रेस भी जीविका दीदियों द्वारा तैयार की जा रही है. मंत्री ने कहा कि सरकार उनके लिए गंभीरता से काम कर रही है और आने वाले दिनों में इसके परिणाम भी दिखाई देंगे.

MITHILESH TIWARI
शिक्षा मंत्री ने की निजी क्षेत्र की सराहना (ETV Bharat)

30 नवंबर तक स्कूलों के कायाकल्प का लक्ष्य

मिशन कायाकल्प अभियान को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की है और ग्रामीण विकास विभाग को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है. अभियान के तहत बिहार के आठ-नौ विभागों को जोड़ा गया है. उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक बिहार के सभी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया जाएगा.

इसके तहत राज्य के विद्यालयों के साथ अस्पतालों और अन्य सरकारी सार्वजनिक स्थलों के रंग-रोगन, डेंटिंग-पेंटिंग और जरूरी सुधार का काम किया जाएगा. शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इन सरकारी संस्थानों का रंग-रूप बेहतर हो और लोगों को बेहतर वातावरण मिल सके.

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