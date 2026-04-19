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मिथिलांचल में इस साल 63 दिन गूंजेगी शहनाई, यहां देखिए पूरी लिस्ट

मिथिला क्षेत्र का पंचांग ( प्रतीकात्मक तस्वीर (File/ ETV Bharat) )

दरभंगा: बिहार का मिथिला क्षेत्र पूरे विश्व में आज भी अपने विधि विधान के लिए जाना जाता है 2026-27 में होने वाले विवाह, द्विरागमन उपनयन, मुंडन और अन्य संस्कारों के मुहूर्त भी शास्त्रीय आधार पर तय कर दी गई है. पंडित सभा का आयोजन: अखिल भारतीय मैथिल महासभा भवन बलभद्रपुर के प्रांगण में संस्कृत विवि के कुलपति लक्ष्मी निवास पांडेय की अध्यक्षता में पंडित सभा का आयोजन किया गया. ज्योतिष शोध केंद्र बलभद्रपुर के निदेशक सह सचिव पंडित विश्वनाथ झा शास्त्री की देखरेख में हुई पंडित महासभा की बैठक में मिथिला से प्रकाशित होने वाले विश्वविद्यालय पंचांग जारी की गई. मिथिलांचल में साल 2026-27 का पंचाग बना (ETV Bharat) बैठक में तैयार हुआ मिथिलांचल का पंचाग: दरअसल ज्योतिष शोध केंद्र बलभद्रपुर के निदेशक सह सचिव पंडित विश्वनाथ झा शास्त्री की देखरेख में हुई पंडित महासभा की बैठक में मिथिला से प्रकाशित होने वाले विश्वविद्यालय पंचांग के पंचांगकार पंडित रामचंद्र झा, विद्यापति पंचांग के पंचांगकार देवकी नंदन झा और मिथिलांचल के दर्जनों विद्वान आदि ने भाग लिया. बैठक में सर्वसम्मति से सभी पंचांगों के पंचांगकारो ने अपने अपने पंचांगों में पर्व त्यौहार एवं लग्न मुहूर्त में एकरूपता रखने का निर्णय लिया. अखिल भारतीय मैथिल महासभा (ETV Bharat) उपनयन के 14 दिन: 2027 में फरवरी माह के 9 तारीख (छन्दोंग), 11, 16(छन्दोंग), 17, मार्च में 17 को (क्षत्रिय वैश्य), 18, अप्रैल में 11, मई में 10, जून माह में 07, 09, 13, 14, जुलाई में 06 (छन्दोंग), 08 को उपनयन होगा. विवाह के 63 दिन: वर्ष 2026 में नवंबर में 22, 25, 26, 30, दिसंबर में 04, 06, 09, 10, 11, 14, जनवरी 2027 में 18, 24, 28, 29, 31, फरवरी में 07, 10, 11, 15, 21, 22, 24, 25, 28, मार्च में 01, 03, 04, 10, 11, अप्रैल माह में 10, 21, 23, 25, 28, 29, मई में 02, 03, 07, 09, 13, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 31, जून में 02, 04, 09, 10, 13, 14, 18, 23, 24, जुलाई में 01, 02, 07, 08, 09.