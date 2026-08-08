ETV Bharat / state

ऑस्ट्रेलिया भेजा गया 18 मीट्रिक टन मखाना, कृषि मंत्री बोले- 'किसानों की आय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे'

बिहार के मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गयी है. मखाना सीधे दरभंगा के किसानों से खरीदा गया. रिपोर्ट-निशांत.

MITHILA MAKHANA EXPORT
ऑस्ट्रेलिया भेजा गया 18 मीट्रिक टन मखाना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2026 at 1:46 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार के जीआई-टैग प्राप्त मिथिला मखाना ने वैश्विक बाजार में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. बिहार से पहली बार 18 मीट्रिक टन जीआई-टैग प्राप्त मिथिला मखाना की खेप समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया निर्यात की गई है. कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इससे बिहार के मखाना किसानों की आय बढ़ेगी और वैश्विक पहचान भी मिलेगी.

ऑस्ट्रेलिया भेजा गया 18 मीट्रिक टन मखाना : कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मखाना से जुड़े दरभंगा से आए किसानों से मुलाकात की साथ ही उनकी समस्या को भी जाना. उन्होंने कहा कि, बिहार के लिए काफी गर्व की बात है कि बिहार का मखना अब विदेशों तक जाने लगा है. बिहार में लगभग 90 फीसदी मखाना होता है और अब जीआई टैग भी मिल गया है.

ऑस्ट्रेलिया भेजा गया 18 मीट्रिक टन मखाना (ETV Bharat)

''देश के प्रधानमंत्री और डबल इंजन की सरकार में विकसित भारत की सपना देखा गया और बिहार भी इसमें आगे है और मखाना को लेकर किसानों की भी समस्या को मैंने सुना और सरकार लगातार किसने की मदद के लिए आगे है.'' - विजय कुमार सिन्हा, कृषि मंत्री

कृषि मंत्री ने दिखाई हरी झंडी : शुक्रवार को बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा सात कंटेनर ट्रक में लोड 18 मीट्रिक टन मखाना को ऑस्ट्रेलिया के लिए हरी झंडी दिखाकर मंत्री ने रवाना किया गया. यह सातों कंटेनर ट्रक पहले बिहटा के इनलैंड ड्राई पोर्ट डिपो जाएगा और वहां से रेल मार्ग के जरिए कोलकाता और कोलकाता से शिप के जरिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा.

Mithila Makhana Export
कृषि मंत्री ने दिखाई हरी झंडी (ETV Bharat)

क्या बोले दरभंगा के किसान? : दरभंगा जिला से आए किसान राज कुमार सिंह ने बताया कि ''खुशी तो है लेकिन हम लोग खुद अपने पैसा से खेती करते आ रहे है अभी तक सरकार के तरफ से कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है. व्यापारी से पहले कम दामों में बेचा करते थे।लेकिन अब हमारा मखाना विदेश जा रहा है थोड़ा बहुत खुशी हुआ है, लेकिन खेती करने में सरकार मदद करे, ताकि हमलोगों का भी फायदा हो और परिवार चल सके.''

MITHILA MAKHANA EXPORT
दरभंगा में मखाना की खेती (ETV Bharat)

किसान अंबिका देवी ने बताया कि ''हम लोग दरभंगा जिला से आते हैं और हमारा कारोबार यही है. लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है. हमने मंत्री जी से मुलाकात की अपनी मांग भी उनको बताया है. मंत्री जी ने भरोसा दिया है कि सरकार मखाना के क्षेत्र में भी काम कर रही है और कई योजना के तहत कार्य चल रहा है.''

Mithila Makhana Export
कृषि मंत्री ने किसानों से की बात (ETV Bharat)

बिहार के मखाने ने वैश्विक उड़ान : इस उपलब्धि को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के किसानों की मेहनत और बिहार के कृषि उत्पादों की बढ़ती वैश्विक पहचान का गौरवपूर्ण प्रमाण बताया है. उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की पोस्ट को री-पोस्ट करते हुए कहा कि मिथिलांचल की धरती से ऑस्ट्रेलिया के बाजार तक बिहार के मखाने ने वैश्विक उड़ान भरी है.

जीआई-टैग प्राप्त मिथिला मखाना : सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जीआई-टैग प्राप्त मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन की पहली समुद्री खेप का ऑस्ट्रेलिया निर्यात राज्य के किसानों की मेहनत और कृषि उत्पादों की बढ़ती वैश्विक पहचान का गौरवपूर्ण प्रमाण है. दरभंगा के किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में करीब 18 प्रतिशत अधिक लाभ मिला है.

''यह उपलब्धि बिहार के कृषि उत्पादों की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता और किसानों की समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने इसे बिहार के कृषि क्षेत्र के लिए उत्साहजनक उपलब्धि बताया.'' - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

वहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी 'एक्स' पोस्ट में कहा कि भारत के जीआई-टैग प्राप्त मिथिला मखाना ने वैश्विक बाजार में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के सहयोग से बिहार से पहली बार 18 मीट्रिक टन जीआई-टैग प्राप्त मिथिला मखाना का समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किया गया.

MITHILA MAKHANA EXPORT
देश के बाजार में बिहार का मखाना कितना निर्यात (ETV Bharat)

पीयूष गोयल के अनुसार, इस खेप की खरीद दरभंगा के किसानों से सीधे की गई, जिससे उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत अधिक लाभ प्राप्त हुआ. उन्होंने इसे भारतीय कृषि उत्पादों की वैश्विक पहुंच और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में रेखांकित किया.

MITHILA MAKHANA EXPORT
किन जिलों से मखाना का उत्पादन (ETV Bharat)

मिथिला मखाना को जीआई टैग मिलने के बाद इसकी विशिष्ट पहचान को वैश्विक बाजार में मजबूती मिली है. ऑस्ट्रेलिया को समुद्री मार्ग से पहली बड़ी खेप का निर्यात बिहार के मखाना उत्पादकों के लिए नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों के द्वार खोलने वाला कदम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें:

धोती-कुर्ता पहनकर तालाब में उतरे 'मामा', बिहार आकर जाने कैसे होती है मखाने की खेती?

'मैं 365 दिन में 300 दिन मखाना खाता हूं', PM मोदी ने दिया बिहार को 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सौगात

गर्मियों में इस तरह बनाएं मखाना रायता, स्वाद और सेहत के लिए है बेहद फायदेमंद

TAGGED:

मखाना को जीआई टैग
ऑस्ट्रेलिया भेजी गई मखना
BIHAR MAKHANA FARMERS
DARBHANGA NEWS
MITHILA MAKHANA EXPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.