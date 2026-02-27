ETV Bharat / state

मल्टीनेशनल कंपनी के बाद वार्ड पार्षद, सबसे शिक्षित पार्षद के रूप में बनाई पहचान! जानें, कौन हैं ये

हजारीबाग नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 22 से मिताली रश्मि विजय ( Etv Bharat )

हजारीबाग: शहर में नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 22 से मिताली रश्मि विजयी हुई हैं. अपनी जीत से उत्साहित मिताली ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत करते हुए अपनी खुशी को साझा किया. साथ ही भविष्य की योजनाओं को लेकर भी चर्चा की.

इकोनॉमिक्स में झारखंड टॉपर और एमबीए करने वाली मिताली रश्मि को मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अनुभव है. जो अब यह चुनाव जीतने के बाद वार्ड पार्षद कहलाएंगी. बेहतर शिक्षा और ह्यूमन रिसोर्स में काम करने वाली मिताली चाहती हैं कि अन्य पार्षदों का सहयोग मिले तो डिप्टी मेयर बने ताकि काम करने का दायरा बड़े. उनका जो अनुभव है इसका लाभ नगर निगम क्षेत्र के लोगों को मिले.

निकाय चुनाव में विजयी होने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि नौकरी करने का अलग अनुभव होता है लगभग 13 सालों तक महानगरों में नौकरी की. चुनाव लड़ने का अनुभव अनोखा होता है. हर घर में जाकर अपने पक्ष में मतदान करने का अपील करना. लोगों को मतदान के लिए जागरूक करना था. इसका लाभ लिया हुआ कि लोगों का सहयोग मिला और वोटिंग ग्राफ भी बड़ा.