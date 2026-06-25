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मितानिन संघ की वादा निभाओ रैली , मानदेय वृद्धि और संविलियन की मांग, सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन

दंतेवाड़ा : प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ के आह्वान पर गुरुवार को दंतेवाड़ा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में मितानिन कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. जिले की लगभग 1400 और प्रदेशभर की करीब 72 हजार मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों ने एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन कर "वादा निभाओ रैली" निकाली और सरकार पर चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया.

मानदेय में वृद्धि करने की मांग

प्रदर्शन के दौरान मितानिन संघ की महिलाओं ने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी के जारी घोषणा पत्र में मितानिन कर्मचारियों के मानदेय में 50 प्रतिशत वृद्धि तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत संविलियन का वादा किया गया था. सरकार गठन के डेढ़ वर्ष बाद भी इन वादों को धरातल पर नहीं उतारा गया है, जिससे प्रदेशभर की मितानिन कार्यकर्ताओं में गहरा असंतोष व्याप्त है.

मानदेय वृद्धि और संविलियन की मांग (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

वादा निभाओ रैली में उमड़ी भीड़



दंतेवाड़ा में दुर्गा मंच पर आयोजित धरना-प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया. प्रदर्शनकारियों ने "वादा निभाओ" और "मोदी की गारंटी लागू करो" जैसे नारों के साथ रैली निकालकर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में घोषणा पत्र में किए गए वादों को तत्काल लागू करने की मांग की गई.

मितानिन संघ ने लगाए आरोप

मितानिन संघ का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल करने के बजाय मितानिन कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी पुनः निजी संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सौंप रही है. इससे वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दे रही मितानिन कार्यकर्ताओं के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है.