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2420 मितानिनों के लिए राहत: मितानिन कल्याण कोष से 18.39 लाख की सहायता राशि मंजूर

भाटापारा जिले के 57 मितानिन परिवारों को शिक्षा से लेकर विवाह और संकट की घड़ी में मितानिन कल्याण कोष से बड़ा सहारा मिलेगा.

MITANIN WELFARE FUND
मितानिन कल्याण कोष (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 9, 2026 at 7:25 AM IST

6 Min Read
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बलौदाबाजार: गांव गांव और मोहल्लों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने वाली मितानिनों के लिए राहत और सम्मान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित मितानिन कल्याण कोष के तहत बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की मितानिनों और उनके परिवारों को 18 लाख 39 हजार 263 रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है. यह राशि उन परिवारों तक पहुंचाई जा रही है, जिन्हें शिक्षा, विवाह, मातृत्व, चिकित्सा या पारिवारिक संकट जैसी परिस्थितियों में आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है.

जिले में वर्तमान में 2420 मितानिनें कार्यरत हैं, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहली कड़ी के रूप में काम कर रही हैं. ऐसे में मितानिन कल्याण कोष उनके लिए केवल एक योजना नहीं, बल्कि जरूरत के समय मिलने वाला आर्थिक सुरक्षा कवच बनकर उभरा है.

स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ हैं मितानिनें

छत्तीसगढ़ में मितानिन कार्यक्रम देशभर में एक सफल सामुदायिक स्वास्थ्य मॉडल के रूप में जाना जाता है. गांवों में गर्भवती महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण, पोषण, स्वास्थ्य जागरूकता और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में मितानिनों की अहम भूमिका रहती है. अक्सर सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में काम करने वाली इन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सामने भी पारिवारिक और आर्थिक चुनौतियां आती हैं.इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मितानिन कल्याण कोष की व्यवस्था बनाई है, ताकि संकट की घड़ी में उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके.

57 परिवारों को मिला सीधा लाभ

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश अवस्थी के अनुसार इस वर्ष जिले के 57 मितानिन परिवारों को विभिन्न मदों में सहायता राशि प्रदान की गई है. सबसे अधिक लाभ शिक्षा क्षेत्र में देखने को मिला है. 25 मितानिनों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 6 लाख 95 हजार रुपये की सहायता दी गई है. यह राशि उन परिवारों के लिए बड़ी मदद साबित होगी जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते हैं. इसके अलावा 11 मितानिनों को स्वयं की शिक्षा जारी रखने के लिए 1 लाख 5 हजार रुपये की सहायता दी गई है. यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

पति की मृत्यु पर मिला आर्थिक सहारा

परिवार का कमाने वाला सदस्य अचानक साथ छोड़ दे तो आर्थिक संकट गहरा जाता है. ऐसी परिस्थितियों में मितानिन कल्याण कोष बड़ी राहत देता है.इस वर्ष जिले में 5 हितग्राहियों को पति की मृत्यु के बाद 4 लाख 75 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई. यह सहायता ऐसे परिवारों को आर्थिक रूप से संभलने का अवसर देती है, जो अचानक आई विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं.

बेटियों के विवाह में मिला सहयोग

ग्रामीण परिवारों में बेटियों का विवाह अक्सर आर्थिक चिंता का विषय बन जाता है. इसे ध्यान में रखते हुए मितानिन कल्याण कोष के तहत कन्या विवाह सहायता भी दी जाती है.जिले के 9 परिवारों को कन्या विवाह सहायता के रूप में 4 लाख 50 हजार रुपये प्रदान किए गए हैं. इससे बेटियों के विवाह के दौरान होने वाले आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी.

मातृत्व और चिकित्सा सहायता भी शामिल

योजना के तहत केवल शिक्षा और विवाह ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का भी ध्यान रखा जाता है.मातृत्व सहायता के रूप में पात्र हितग्राहियों को 25 हजार रुपये तक की सहायता दी गई है. वहीं चिकित्सा सहायता के रूप में 9 हजार रुपये प्रदान किए गए हैं. किसी मितानिन की मृत्यु होने पर उसके परिवार को भी आर्थिक सहयोग दिया जाता है. इस वर्ष ऐसे परिवारों को 80 हजार रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई गई, जिससे परिवार को तत्काल आर्थिक राहत मिल सके.

राज्य स्तर पर भी बढ़ा दायरा

पूरे छत्तीसगढ़ में मितानिन कल्याण कोष के लिए करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया है. स्वास्थ्य विभाग CMHO राजेश अवस्थी के अनुसार प्रदेश स्तर पर लगभग 6 करोड़ रुपये की सहायता राशि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पात्र मितानिनों और उनके परिवारों को प्रदान की जा रही है. इससे हजारों परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है.

सामाजिक सुरक्षा का मजबूत मॉडल

CMHO राजेश अवस्थी का मानना है कि मितानिन कल्याण कोष केवल आर्थिक सहायता योजना नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा का एक प्रभावी मॉडल भी है. अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती. ऐसे में यह योजना उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने और मनोबल बढ़ाने का काम करती है. जब किसी मितानिन को यह भरोसा होता है कि संकट के समय शासन उसके साथ खड़ा रहेगा, तो वह और अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाती है.

मितानिनों ने जताया आभार

जिले की कई मितानिनों ने इस सहायता को समय की जरूरत बताया है.उनका कहना है कि कई बार परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बच्चों की पढ़ाई, विवाह या अन्य जरूरतों को पूरा करना कठिन हो जाता है. ऐसे समय में मितानिन कल्याण कोष से मिलने वाली सहायता बड़ी राहत साबित होती है. इससे न केवल आर्थिक मजबूती मिलती है, बल्कि यह एहसास भी होता है कि उनके कार्यों को शासन महत्व देता है.

स्वास्थ्य व्यवस्था को भी मिलेगा लाभ

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि जब जमीनी स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता सामाजिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं, तो इसका सीधा लाभ स्वास्थ्य व्यवस्था को भी मिलता है. मितानिनें ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण और जनजागरूकता जैसे कार्यक्रमों की सफलता काफी हद तक उनके कार्यों पर निर्भर करती है. ऐसे में उनके कल्याण के लिए बनाई गई योजनाएं स्वास्थ्य तंत्र को और मजबूत बनाने में सहायक साबित होती हैं.

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