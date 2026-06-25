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'वादा किया है तो निभाना पड़ेगा', फिल्मी गानों ने लगाया मितानिन संघ के विरोध में तड़का

बिलासपुर में मितानिन संघ ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए अनोखा प्रदर्शन किया. संघ ने गाना गाकर प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा.

MITANIN SANGH PROTEST
फिल्मी गानों ने लगाया मितानिन संघ के विरोध में तड़का (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 25, 2026 at 6:11 PM IST

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बिलासपुर : स्वास्थ्य मितानिन संघ छत्तीसगढ़ के आव्हान पर बिलासपुर जिले की हजारों मितानिनों ने विशाल रैली निकाली. अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में मितानिनों ने एक दिवसीय सांकेतिक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. वहीं मांगें पूरी नहीं होने पर नाराज महिलाओं ने गीत गाकर विरोध जताया.

मितानिनों ने मांगों को पूरा करने की लगाई गुहार

मितानिनों की रैली की शुरुआत अरपा रिव्हर व्यू से हुई जो सिम्स मेडिकल कॉलेज, प्रेस क्लब, संतोष भवन, कंपनी गार्डन और नेहरू चौक होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची. इस दौरान रैली में बड़ी संख्या में मितानिन कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और अपनी लंबित मांगों के समर्थन में नारेबाजी की.कलेक्टोरेट पहुंचकर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा.

मितानिन संघ ने गाना गाकर जताया विरोध (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

मितानिन संघ का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. संघ के ज्योति पाठक और उनके सहयोगियों ने कहा कि मितानिन स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका रहती है. इसके बावजूद उनकी मांगों पर उचित विचार नहीं किया जा रहा है. उन्होंने शासन से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की. साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो प्रदेशव्यापी आंदोलन को और तेज किया जाएगा.



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