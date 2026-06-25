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बालोद में मितानिन संघ का प्रदर्शन, NHM में संविलियन और मानदेय में 50% वृद्धि की मांग

निजी संस्थाओं (NGO) को काम सौंपने का भी विरोध, कहा- हमारी अलग से कोई मांग नहीं, सरकार ने जो वादा किया वही पूरा करे

Mitanin Sangh protest
बालोद में मितानिन संघ का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 25, 2026 at 2:57 PM IST

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बालोद: छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन कर्मचारी संघ ने फिर मोर्चा खोल दिया है. गुरुवार को बालोद जिला मुख्यालय के नया बस स्टैंड परिसर में मितानिनों ने अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. धरना स्थल पर जुटी सैकड़ों मितानिनों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान 'मोदी की गारंटी' के तहत किए गए वादों को याद दिलाया. मितानिनों ने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते उनकी मांगें पूरी नहीं कीं, तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा.

'मोदी की गारंटी' को पूरा करे सरकार

धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ब्लॉक मितानिन संघ गुंडरदेही की अध्यक्ष सारिका प्रजापति ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 के घोषणा पत्र में मितानिन कर्मचारियों (मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर) के मानदेय में 50 प्रतिशत वृद्धि और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविलियन का वादा किया गया था. लेकिन सरकार बनने के बाद भी आज तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे प्रदेश भर की मितानिनों में भारी निराशा है.

प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन कर्मचारी संघ का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निजी संस्थाओं (NGO) को काम सौंपने का विरोध

मितानिन संघ की अध्यक्ष माहेश्वरी साहू ने शासन की ओर से मितानिन कार्यक्रम के संचालन को दोबारा निजी संस्थाओं (NGO) को सौंपने पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि पहले जब NGO का विरोध किया गया था, तो सरकार ने उसे बंद कर दूसरे NGO को जिम्मेदारी दे दी. यह सीधे तौर पर ठेका प्रथा को बढ़ावा देना है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.

हम सरकार से कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ वही मांग रहे हैं जिसका वादा उन्होंने खुद चुनाव से पहले किया था. एन.एच.एम. के अंतर्गत संविलियन से न केवल हमारी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भी मजबूत होगी.- माहेश्वरी साहू, अध्यक्ष, मितानिन संघ

Mitanin Sangh protest
NHM में संविलियन और मानदेय में 50% वृद्धि की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह हैं मितानिनों की 3 प्रमुख मांगें

  1. एन.एच.एम. में संविलियन: मितानिन कार्यक्रम में कार्यरत सभी मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत संविलियन किया जाए.
  2. मानदेय में 50% वृद्धि: चुनावी घोषणा पत्र 2023 के वादे के अनुसार सभी कर्मचारियों के वेतन/क्षतिपूर्ति में तत्काल 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए.
  3. ठेका प्रथा पर पूर्ण रोक: मितानिनों को किसी भी निजी संस्था (NGO) के अधीन न रखा जाए और स्वास्थ्य विभाग में जारी ठेका प्रथा को पूरी तरह बंद किया जाए.

इस प्रदर्शन में जिले भर से बड़ी संख्या में मितानिन और संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने सरकार के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा.

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