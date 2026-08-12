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मितानिन पर जानलेवा हमला, 18 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं, कलेक्टर से न्याय दिलाने की मांग

धमतरी : धमतरी जिले के ग्राम अछोटा में मितानिन के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. बड़ी संख्या में मितानिनों ने जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई और न्याय दिलाने की मांग की है. मंगलवार को बड़ी संख्या में मितानिन कलेक्टोरेट पहुंची और आवेदन देकर दोषी पर कार्रवाई की मांग की है. वहीं जिला प्रशासन ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.





मितानिन को रोककर हमला

शिकायत के मुताबिक गांव की मितानिन कल्पना नेताम के साथ 24 जुलाई को गांव के युवक भूपेंद्र यादव ने मारपीट की थी. इस दौरान रास्ते में विवाद के दौरान पत्थर से हमला किया गया . हमले में मितानिन के दांत, जबड़े और नाक में गंभीर चोट आने काफी खून निकलने की बात शिकायत में कही गई है. घायल मितानिन को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उन्हें घर लाया गया.

इलाज में 70 हजार रुपए खर्च होने का दावा

इलाज में अब तक करीब 60 से 70 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं. वहीं घटना के करीब 18 दिन बीत जाने के बाद भी मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है.घायल मितानिन कल्पना नेताम की बेटी जया नेताम ने बताया कि आरोपी ने पहले भी मारने की कोशिश की थी.