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मितानिन पर जानलेवा हमला, 18 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं, कलेक्टर से न्याय दिलाने की मांग

धमतरी में मितानिन पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया था.परिजनों ने कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्टर से शिकायत की है.

Mitanin attacked
मितानिन पर जानलेवा हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2026 at 12:03 PM IST

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धमतरी : धमतरी जिले के ग्राम अछोटा में मितानिन के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. बड़ी संख्या में मितानिनों ने जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई और न्याय दिलाने की मांग की है. मंगलवार को बड़ी संख्या में मितानिन कलेक्टोरेट पहुंची और आवेदन देकर दोषी पर कार्रवाई की मांग की है. वहीं जिला प्रशासन ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

मितानिन को रोककर हमला

शिकायत के मुताबिक गांव की मितानिन कल्पना नेताम के साथ 24 जुलाई को गांव के युवक भूपेंद्र यादव ने मारपीट की थी. इस दौरान रास्ते में विवाद के दौरान पत्थर से हमला किया गया . हमले में मितानिन के दांत, जबड़े और नाक में गंभीर चोट आने काफी खून निकलने की बात शिकायत में कही गई है. घायल मितानिन को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उन्हें घर लाया गया.

इलाज में 70 हजार रुपए खर्च होने का दावा

इलाज में अब तक करीब 60 से 70 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं. वहीं घटना के करीब 18 दिन बीत जाने के बाद भी मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है.घायल मितानिन कल्पना नेताम की बेटी जया नेताम ने बताया कि आरोपी ने पहले भी मारने की कोशिश की थी.

मितानिन पर जानलेवा हमला कलेक्टर से कार्रवाई की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांव वालों ने बताया था कि आरोपी भूपेंद्र यादव को नसबंदी का पैसा नहीं मिला था. इस वजह से वह बार-बार हमला कर रहा है. आरोप है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से परिवार में डर का माहौल है-जया नेताम, पीड़ित मितानिन की बेटी

परिवार ने आशंका जताई है कि भविष्य में आरोपी दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है. मितानिन ने कलेक्टर से मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए उचित कदम उठाने की मांग की है.

Mitanin attacked
मितानिन पर पत्थर से जानलेवा हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर ने मदद का दिया भरोसा

वहीं डिप्टी कलेक्टर ने इस मामले में कहा कि मितानिन पर हमले का मामला सामने आया है.जिस पर मितानिन के परिवार ने कार्रवाई की मांग की है.इस बारे में एसपी को निर्देशित किया गया है,जल्द ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी.

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