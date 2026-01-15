ETV Bharat / state

कोरबा में खनिज न्यास मद का दुरुपयोग,शिकायतों पर जांच करने बिलासपुर से पहुंची टीम

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश पर डीएमएफ फंड में दुरुपयोग की शिकायतों की जांच करने के लिए टीम का गठन किया गया है.

Korba DMF Fund
कोरबा में डीएमएफ फंड का दुरुपयोग (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 15, 2026 at 9:16 AM IST

कोरबा: सरकार चाहे किसी की हो खनिज न्यास मद(डीएमएफ) सदैव संदेह के दायरे में ही रहा है. कोरबा जिले में सालाना लगभग 600 करोड़ रुपए का फंड विकास के लिए उपलब्ध रहता है. नियमानुसार खनन परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्र में सदुपयोग के स्थान पर फंड के दुरुपयोग की शिकायतें लगातार बनी रहती हैं. खनिज न्यास फंड के दुरुपयोग की शिकायतों पर जांच करने के लिए बुधवार को बिलासपुर कमिश्नर द्वारा गठित जांच टीम कोरबा कलेक्ट्रेट पहुंची थी. टीम ने डीएमएफ शाखा पहुंचकर दस्तावेज खंगाले और जांच शुरू कर दी है. इस जांच टीम का गठन हाई कोर्ट के निर्देश पर हुआ है.

शिकायतकर्ताओं के दर्ज किए गए बयान

बुधवार को जांच के दौरान मुख्य याचिकाकर्ता लक्ष्मी चौहान सहित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को भी बुलाया गया था. सपुरन कुलदीप, अजय श्रीवास्तव बसन्त कुमार कंवर (जनपद सदस्य, कटघोरा) अनिल टंडन(जनपद सदस्य, पाली)​और सरपंच गौरी बाई (बेलटिकरी) विष्णु बिंझवार (रलिया) और लोकेश कंवर (हरदीबाजार) मौजूद थे. सभी याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ताओं ने जांच टीम के समक्ष अपनी बात रखी. जांच टीम को यह बताया कि किस तरह से फंड का दुरुपयोग किया गया है.

कोरबा में डीएमएफ फंड के दुरुपयोग की जांच करने पहुंची टीम (ETV Bharat Chhattisgarh)

कोरबा जिले में देश की सबसे बड़ी कोयला खान है. जिसका दंश खदान के आसपास रहने वाले ग्रामीण झेलते हैं. लेकिन फंड का उपयोग किसी और क्षेत्र में किया जाता है. प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित क्षेत्रों में विकास की परियोजनाएं नहीं लाई जाती. इसके स्थान पर बेतरतीब और मनमाने ढंग से फंड का दुरुपयोग किया जाता है. संगठित तौर पर भ्रष्टाचार के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है. फंड का दुरुपयोग कर जिन परियोजनाओं का निर्माण किया गया. वो किसी काम के नहीं हैं. इसकी जानकारी भी शिकायतकर्ताओं ने जांच टीम को दी.

प्रभावित गांवों की अनदेखी का आरोप

​ग्रामीणों ने समिति को अवगत कराया कि कोयला खदान क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित 43 गांवों की स्थिति दयनीय है. विशेष रूप से उन 13 गांवों का मुद्दा उठाया गया. जिन्हें 7 साल पहले आदर्श गांव घोषित किया गया था, लेकिन आज तक वहां कोई बुनियादी विकास कार्य नहीं हुआ है. शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि नियम विरुद्ध किए जा रहे कार्यों को तत्काल रोका जाए और फंड का उपयोग केवल भूविस्थापितों के कल्याण के लिए किया जाए.

15 दिनों के भीतर देनी है जांच रिपोर्ट

जांच टीम में ​उपायुक्त(विकास) हरिशंकर चौहान, उपायुक्त राजस्व स्मृति तिवारी और लेखाअधिकारी स्मिता पांडे की समिति है. टीम शिकायतों का संकलन कर रही है. समिति को अगले 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. ​यह मामला अब राजनीतिक के साथ-साथ कानूनी रूप से भी बेहद संवेदनशील हो चुका है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई 30 जनवरी को निर्धारित की है.

ये परियोजनाएं जांच के दायरे में

डीएमएफ से जिले करोड़ों की लागत से कई ऐसे निर्माण किये गए, जिनकी उपयोगिता साबित नहीं हो सकी है. सुनालिया मोड़ के समीप स्थित मल्टीलेवल पार्किंग, हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित रानी अहिल्याबाई होलकर कन्वेंशन हॉल, एजुकेशन हब, पीजी कॉलेज का ऑडिटोरियम सहित ऐसी परियोजनाएं हैं, जिनपर करोड़ों खर्च हुए, लेकिन उपयोगिता वर्षों बाद भी साबित नहीं हुई. कन्वेंशन हॉल का एक हिस्सा कुछ समय पहले गिर गया था. जिसके बाद इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया था. जबकि मल्टी लेवल पार्किंग की सालों पुरानी परियोजना पर भारी भरकम राशि व्यय करने के बाद भी इसे आज तक शुरू नहीं किया जा सका है. कोरबा जिले में कई ऐसी परियोजनाएं हैं, जिनका निर्माण कार्य तो कर दिया गया. कथित तौर पर कमीशन का खेल खेला गया. लेकिन खनन परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के वह किसी काम न आ सके.

जांच की प्रक्रिया जारी

जांच टीम को लीड कर रहे उपयुक्त हरिशंकर चौहान ने बताया कि डीएमएफ के विषय में जांच हुई थी. शिकायत की गई है कि इस फंड का दुरूपयोग हुआ है. प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित क्षेत्रों में काम न करते हुए अप्रत्यक्ष क्षेत्र में काम किया गया है. इस संबंध में फाइल की जांच कर रहे हैं. शिकायतकर्ताओं को भी बुलाया गया है. जांच प्रक्रियाधीन है.

संपादक की पसंद

