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Mistry Behind Treasure : पुश्तैनी हवेलियों में निकल रहा खजाना, हकीकत या फसाना ?

एक हवेली में बेशुमार दौलत निकलने का दावा. दूसरी में निकली तिजोरी. आखिर क्या है सच?

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पुरानी तिजोरी और पुश्तैनी हवेली को तोड़कर बनाई नई बिल्डिंग (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 1:14 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: अपनी सांस्कृतिक विरासत, स्थापत्य कला और पर्यटन स्थलों के लिए मशहूर गुलाबी नगरी जयपुर इन दिनों एक अलग वजह से सुर्खियों में है. इस शहर की गलियों में मौजूद सैकड़ों साल पुरानी हवेलियां अपनी कारीगरी और स्थापत्य कला के लिए मशहूर हैं, लेकिन इन दिनों पुरानी हवेलियों में गड़ा खजाना निकलने की खबरों ने लोगों में एक अजीब सा कौतुहल पैदा कर दिया है.

त्रिपोलिया बाजार में स्थित विद्याधर का रास्ता स्थित एक पुश्तैनी हवेली में खजाना निकलने का मामला पुलिस तक पहुंच गया है. वहीं, माणक चौक थाने के पीछे एक पुरानी हवेली में खुदाई के दौरान तिजोरी मिलने की जानकारी आई तो कई लोगों के कान खड़े हो गए. हालांकि, लोगों के बीच जब तिजोरी को खोला गया तो यह खाली निकली. इन घटनाओं के बाद शहर की पुरानी हवेलियों में बेशकीमती खजाना गड़ा होने की बातें अब एक बार फिर जोर पकड़ने लगी हैं.

माणक चौक थानाधिकारी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

सोने-चांदी के कलश निकलने का दावा : त्रिपोलिया बाजार स्थित विद्याधर के रास्ते में राहुल सेठी की पुश्तैनी हवेली है. राहुल सेठी का दावा है कि उसकी पुश्तैनी हवेली में तोड़फोड़ के दौरान करीब 45 किलो चांदी, सोने के सिक्कों से भरे 15 कलश और दस हजार चांदी के सिक्के निकले हैं. उसका यह भी आरोप है कि ठेकेदार और उसके मजदूरों ने यह खजाना हड़प लिया और आपस में बांट लिया. उसने इसे लेकर माणक चौक थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है. थानाधिकारी राकेश ख्यालिया का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर दोनों पक्षों को बयान लेने बुलवाया है. मामले की जांच जारी है.

ठेकेदार और मजदूरों के खिलाफ मामला दर्ज : राहुल सेठी ने पुलिस को दी शिकायत में ठेकेदार महेश मल्होत्रा उर्फ छोटू, उसके साथी अनुज, जगदीश, रजनी, रेहान, सुल्तान और पप्पू अजमेरा पर खुदाई के दौरान निकला खजाना हड़पने और आपस में बांटने का आरोप लगाया है. उसका कहना है कि उसने अपनी पुश्तैनी हवेली में कॉम्प्लेक्स बनाने का ठेका महेश मल्होत्रा उर्फ छोटू को दिया था. काम शुरू करने से पहले तय हुआ था कि तोड़फोड़ के दौरान कोई मूलयवान वस्तु मिली तो वह ठेकेदार उसे सौंपेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया.

Jaipur Police Station
माणक चौक पुलिस थाना (ETV Bharat File Photo)

पढ़ें : जयपुर: पुरानी हवेली तोड़ते वक्त मिला खजाना! 45 किलो चांदी और सोने के 15 कलश निकलने का दावा, ऐसे खुला राज

जर्जर हवेली को तोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाने का करार : थानाधिकारी राकेश ख्यालिया बताते हैं कि राहुल सेठी की पुश्तैनी हवेली काफी जर्जर हालत में थी. पहले वह अपने परिवार के साथ उसमें रहते थे. हवेली जर्जर होने के कारण नगर निगम ने इसे ध्वस्त करवाने के लिए नोटिस जारी कर दिए थे. जिसके बाद वह दूसरी जगह रहने लगे. उन्होंने ठेकेदार के साथ हवेली को तोड़कर उसकी जगह कॉम्प्लेक्स बनाने का करार किया. इस कॉम्प्लेक्स में 63 फीसदी हिस्सेदारी राहुल सेठी और परिजनों की और 37 फीसदी हिस्सेदारी ठेकेदार की रखी गई. तोड़फोड़ और नए निर्माण का खर्च ठेकेदार को उठाना था.

जनवरी में पूरा हुआ काम, अप्रैल में लगी भनक : राहुल सेठी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी पुश्तैनी हवेली में तोड़फोड़ का काम इस साल जनवरी में पूरा हो गया था. इससे पहले पिछले साल तोड़फोड़ के दौरान हवेली में बेशकीमती खजाना मिला, लेकिन ठेकेदार ने उसे भनक तक नहीं लगने दी. उसे इस साल अप्रैल में भनक लगी कि हवेली में बड़ा खजाना निकला. जब इस बारे में ठेकेदार और अन्य मजदूरों से बात की तो उन्होंने खजाना निकलने की बात से साफ इनकार कर दिया.

ठेकेदार-मजदूरों पर खजाना आपस में बांटने का आरोप : पिछले दिनों तोड़फोड़ में शामिल एक मजदूर ने उससे संपर्क किया और बड़ी मात्रा में खजाना निकलने की बात कही. इसके बाद उसने अपने स्तर पर पड़ताल की और पुलिस को दी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि तोड़फोड़ के दौरान करीब 45 किलो चांदी की सिल्लियां, सोने के सिक्कों से भरे 15 कलश और करीब दस हजार चांदी के सिक्के निकले हैं. जिसके बारे में ठेकेदार और मजदूरों ने उसे कानों-कान खबर भनक नहीं लगने दी और आपस में खजाना बांट लिया.

पढ़ें : महाराणा प्रताप को खजाना देने वाले की विरासत खंडहर: करोड़ों मरम्मत पर खर्च, फिर भी जीर्णशीर्ण हो रही भामाशाह की हवेली

इस तरह हुआ ठेकेदार-मजदूर में विवाद : पड़ताल में सामने आया है कि एक मजदूर को ठेकेदार ने जितने सिक्के देने का वादा किया था, उतने नहीं दिए गए. खजाने के बंटवारे को लेकर उसका ठेकेदार से विवाद हुआ और यह मामला पहले हवेली के मालिक तक और फिर पुलिस तक पहुंचा. थानाधिकारी राकेश ख्यालिया का कहना है कि मामले की जांच जारी है. जिन लोगों पर आरोप है. उनसे पूछताछ की जाएगी. पुलिस इस मामले में आरोपी सभी लोगों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करेगी ताकि सच सामने आ सके.

थाने के पीछे मिली तिजोरी, खाली निकलने का दावा : वहीं, दूसरी घटना के बारे में थानाधिकारी ख्यालिया का कहना है कि थाने की पीछे वाली गली में तीन लोगों ने मिलकर एक पुरानी हवेली खरीदी थी, जिसमें काम चल रहा है. तोड़फोड़ में एक तिजोरी निकले की जानकारी सामने आई है. हालांकि, हवेली बेचने वाले और खरीदने वाले पक्षों ने आपसी सहमति से तिजोरी खोली तो वह खाली निकली. उनका कहना है कि इस घटना को लेकर थाने में कोई शिकायत नहीं आई है. तिजोरी को थाने नहीं लेकर आया गया.

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मजदूर ने मालिक से चुगली
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