ETV Bharat / state

स्कूटी जलाने के वहम में मंदिर सेवादार की हत्या; पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया

लखनऊ: दुबग्गा के पीरनगर बरावनकला में मंदिर सेवादार कल्लू बाबा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. महज स्कूटी जलने के वहम में आरोपी अंकित तिवारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था.

नशे में धुत आरोपियों ने बुजुर्ग सेवादार को मंदिर से खींचकर 10 मीटर तक घसीटा. बेरहमी से पीटने के बाद नाले में डुबोया और फिर गला घोंटकर उनकी जान ले ली थी. पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकित और राहुल समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

वहम में की गई हत्या: ACP काकोरी शकील अहमद ने बताया कि हत्या की जड़ में पुरानी रंजिश थी. आरोपी अंकित तिवारी की स्कूटी 16 जनवरी को जल गई थी. अंकित को शक था कि कल्लू बाबा या उनके साथियों ने स्कूटी में आग लगाई. इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच एक महीने से तनाव चल रहा था.

नशे में धुत होकर मंदिर पहुंचे थे आरोपी: ACP ने बताया कि ​वारदात की रात आरोपियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. आरोपी नशे की हालत में मंदिर पहुंचे और बिजली के तार हटाने लगे. जब कल्लू बाबा (60) ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उन पर हमला बोल दिया.