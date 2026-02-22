स्कूटी जलाने के वहम में मंदिर सेवादार की हत्या; पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया
ACP काकोरी शकील अहमद ने बताया कि हत्या की जड़ में पुरानी रंजिश थी. वहम में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था.
Published : February 22, 2026 at 7:22 AM IST
लखनऊ: दुबग्गा के पीरनगर बरावनकला में मंदिर सेवादार कल्लू बाबा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. महज स्कूटी जलने के वहम में आरोपी अंकित तिवारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था.
नशे में धुत आरोपियों ने बुजुर्ग सेवादार को मंदिर से खींचकर 10 मीटर तक घसीटा. बेरहमी से पीटने के बाद नाले में डुबोया और फिर गला घोंटकर उनकी जान ले ली थी. पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकित और राहुल समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
वहम में की गई हत्या: ACP काकोरी शकील अहमद ने बताया कि हत्या की जड़ में पुरानी रंजिश थी. आरोपी अंकित तिवारी की स्कूटी 16 जनवरी को जल गई थी. अंकित को शक था कि कल्लू बाबा या उनके साथियों ने स्कूटी में आग लगाई. इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच एक महीने से तनाव चल रहा था.
नशे में धुत होकर मंदिर पहुंचे थे आरोपी: ACP ने बताया कि वारदात की रात आरोपियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. आरोपी नशे की हालत में मंदिर पहुंचे और बिजली के तार हटाने लगे. जब कल्लू बाबा (60) ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उन पर हमला बोल दिया.
आरोपियों ने बुजुर्ग सेवादार को करीब 10 मीटर तक घसीटा, डंडों से पीटा और नाले में डुबोया. अंत में चादर और कपड़े से गला घोंटकर उनकी जान ले ली. हत्या के बाद शव को पास के ही 15 फीट गहरे खाली प्लॉट में फेंककर आरोपी फरार हो गए।.
इनकी हुई गिरफ्तारी: पुलिस ने मृतक के भाई पुत्तीलाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अंकित तिवारी मुख्य आरोपी, राहुल रावत और एक बाल अपचारी साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है.
25 वर्षों से मंदिर की सेवा कर रहे थे बाबा: मूलरूप से उन्नाव के निवासी कल्लू प्रजापति पिछले 25 सालों से इसी मंदिर में सेवादार थे. वह बेहद साधारण जीवन जीते थे और मंदिर परिसर में ही तिरपाल डालकर रहते थे. उनकी हत्या के बाद से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश और दुख है.
