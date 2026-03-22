आईआईटी आईएसएम में ‘मिशन Y’ सम्मेलन, नदियों के संरक्षण पर राष्ट्रीय मंथन
धनबाद के IIT-ISM में नदियों के संरक्षण पर राष्ट्रीय मंथन के लिए दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है.
Published : March 22, 2026 at 8:59 PM IST
धनबाद: आईआईटी आईएसएम में नदियों के संरक्षण और जल समानता जैसे अहम मुद्दों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. “मिशन Y” नाम के इस सम्मेलन में देशभर के पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों ने भाग लेकर जल संकट और बदलते पर्यावरणीय परिदृश्य पर गहन चर्चा की.
रविवार से शुरू हुए इस सम्मेलन का मुख्य विषय नदियों के लिए भूमि अधिग्रहण रखा गया है. 22 से 23 मार्च तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पद्मश्री डॉ. आर.के. सिन्हा, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह और वरिष्ठ पर्यावरणविद सरयू राय समेत कई विशेषज्ञ शामिल हुए. कार्यक्रम के संयोजक और जल विज्ञानी प्रो. अंशुमाली ने बताया कि सम्मेलन में भूमि उपयोग में हो रहे बदलाव, जलधाराओं के अस्तित्व और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जा रही है. उन्होंने कहा कि जल संसाधनों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामूहिक प्रयास समय की मांग है.
मीडिया से बातचीत में सरयू राय ने बड़ी नदियों के संरक्षण के लिए छोटी नदियों और जलधाराओं की अहम भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि छोटी जलधाराएं मिलकर ही बड़ी नदियों का निर्माण करती हैं, ऐसे में इनके स्रोतों को बचाना बेहद जरूरी है. सरयू राय ने कहा कि अगर हमें बड़ी नदियों को बचाना है, तो छोटी नदियों और जलधाराओं का संरक्षण प्राथमिकता होनी चाहिए.
सम्मेलन में यह भी बताया गया कि पिछले छह वर्षों में प्रो. अंशुमाली द्वारा किए गए शोध में यह स्पष्ट हुआ है कि जलधाराओं का संरक्षण नदियों के अस्तित्व के लिए बेहद अहम है. पद्मश्री डॉ. आरके सिन्हा ने कहा कि सहायक नदियां मुख्य नदियों की जीवनरेखा होती हैं, इसलिए इनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देना जरूरी है.
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