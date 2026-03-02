ETV Bharat / state

मिशन वात्सल्य योजना के निकली बंपर वैकेंसी, पांचवीं पास के लिए भी सरकारी नौकरी का मौका

जांजगीर-चांपा : भारत शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग से स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में संविदा पदों पर भर्ती निकली है.इस भर्ती के लिए आवेदन मंगवाए जा रहे हैं. पहले पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 21 जनवरी निर्धारित थी.लेकिन पात्र आवेदन नहीं मिलने के कारण अब फिर से 16 मार्च 2026 तक आवेदन मंगवाए गए हैं.

कहां भेजने हैं आवेदन ?

आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला – जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़) के कार्यालय पते पर स्पीड पोस्ट,रजिस्टर्ड डाक,कोरियर के माध्यम से मंगवाएं गए हैं.निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाइट https://janjgirchampa.gov.in या कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है.

आवेदन से जुड़ी जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- भर्ती से जुड़ी जानकारी

रिक्त पदों का विवरण