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जयपुर की दीवारों से आगे, अब शहर की रूह संवारने की मुहिम, 5 लाख परिवारों तक पहुंचेगा हरित संगम

अभियान के शुभारंभ के मौके पर मौजूद सदस्य ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जयपुर को सुंदर बनाने की कहानी सिर्फ सड़कों से कचरा हटाने या इमारतों को संवारने तक सीमित नहीं है. वर्ष 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बसाया गया यह शहर अपनी नियोजित बसावट, चौपड़ों, बाजारों, हवेलियों, मंदिरों और जीवंत कारीगरी परंपरा के कारण आज विश्व विरासत में पहचान रखता है. UNESCO भी जयपुर की ऐतिहासिक पहचान में उसके शहरी नियोजन और जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं को महत्वपूर्ण मानता है. इसी ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान को नागरिक भागीदारी से जोड़ने के उद्देश्य से 'आपणो जयपुर हरित संगम' अभियान का आगाज शुक्रवार को जवाहर सर्किल स्थित पत्रिका गेट से हुआ. अभियान की शुरुआत 'एक पेड़ पूर्वजों के नाम' कार्यक्रम से हुई. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पौधरोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. सांसद मंजू शर्मा विशिष्ट अतिथि रहीं, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर सुनील कोठारी ने की.