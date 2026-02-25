ETV Bharat / state

मिशन स्कूल के फादर को उम्रकैद, महिला स्टाफ को 7-7 साल कारावास, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बदला

बिलासपुर: कोरिया जिले के मिशन स्कूल यौन उत्पीड़न मामले में निचली अदालत के फैसले को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पलट दिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने निचली अदालत द्वारा आरोपियों को दोषमुक्त किए जाने के फैसले को त्रुटिपूर्ण बतााया. स्कूल के फादर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. घटना को छिपाने वाली दो महिला स्टाफ को 7-7 साल कारावास की सजा दी है.

कोरिया स्थित एक स्कूल में चौथी क्लास में पढ़ने वाली 9 वर्षीय छात्रा हॉस्टल में रहती थी. उसके साथ 9 सितंबर 2015 को दुष्कर्म हुआ था. पीड़िता ने बताया कि वह रात को बाथरूम गई थी, जहां कुछ छिड़का हुआ था, जिससे उसे चक्कर आने लगे. इसके बाद जब वह अपने कमरे में सो रही थी, तब उसके साथ दुष्कर्म किया गया. छात्रा ने सुबह इसकी शिकायत स्कूल की सिस्टर से की तो, उन्होंने मदद करने की बजाय उसे छड़ी से पीटा और किसी को न बताने की धमकी दी.

इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया. 9 जनवरी 2017 को बैकुंठपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया. राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी थी. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को त्रुटिपूर्ण ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता के ठोस बयानों और मेडिकल साक्ष्यों को तकनीकी आधार पर खारिज कर गलत फैसला सुनाया था.