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मिशन सेफ फ्यूचर अभियान; बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कराने की तैयारी

बिना फिटनेस 222 वाहनों का चालान किया गया और 117 वाहन बंद किए गए. निजी वाहनों का व्यावसायिक प्रयोग करते हुए 272 वाहनों का चालान किया गया, 158 वाहन बंद किए गए. कुल मिलाकर एक दिन में 1348 वाहनों का चालान और 600 वाहन बंद करने की कार्रवाई की गई. स्कूली वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 508 वाहनों का चालान हुआ और 157 बंद किए गए. अनाधिकृत संचालित यात्री वाहनों में 840 गाड़ियों का चालान हुआ और 443 बंद हुए.

एक दिन में हुई इतनी बड़ी कार्रवाई : मिशन सेफ़ फ्यूचर अभियान के तहत आठ जुलाई को परिवहन विभाग ने प्रदेशभर में अभियान चलाया. अनफिट/बिना परमिट स्कूल वाहनों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई उसके तहत 508 वाहनों का चालान किया गया, 157 वाहन बंद किए गए. बिना परमिट 170 वाहनों का चालान किया गया, 90 वाहन बंद किए गए. परमिट शर्तों के विरुद्ध 176 वाहनों का चालान किया गया, 78 वाहन बंद किए गए.

जागरूकता अभियान के बाद अब चेकिंग अभियान का सिलसिला चल रहा है. इस अभियान में सामने आया है कि तमाम ऐसे स्कूल और स्कूल वाहन संचालक अभी भी परिवहन विभाग के नियमों को धता बता रहे हैं और खुलेआम स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानकों का मखौल उड़ा रहे हैं. अब ऐसे वाहन स्वामियों के खिलाफ विभाग ने ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू कर दिया है. एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (एनफोर्समेंट) के नेतृत्व में विभाग के चेकिंग दस्ते ऐसे वाहनों पर नकेल कस रहे हैं.

इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी परिवहन विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि गंभीरता से अभियान चलाकर ऐसे स्कूलों और स्कूल वाहन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करें जो लगातार बच्चों की सुरक्षा के प्रति लापरवाह बने हुए हैं. परिवहन विभाग की तरफ से स्कूल खुलते ही एक जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक मिशन सेफ फ्यूचर अभियान की प्रदेश भर में शुरुआत की गई है.

सुरक्षा मानकों का कराया जा रहा पालन : उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. स्कूल वाहन संचालकों की लापरवाही से नौनिहालों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है. परिवहन विभाग अब लगातार प्रयास कर रहा है कि कैसे भी स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाए, जिससे मासूमों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ न हो सके.

अब यह स्कूल जिस भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त होंगे उनके लिए परिवहन विभाग जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र भेज कर स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश करेगा. परिवहन विभाग के एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर केडी सिंह गौड़ बताते हैं कि तमाम स्कूलों में सुधार देखने को नहीं मिला है. ऐसे में अब मान्यता रद्द करना ही एक रास्ता बचा है. इसके लिए प्रयास शुरू हो गए हैं.

लखनऊ : एक तरफ स्कूली बच्चों की जान बचाने के लिए परिवहन विभाग मिशन सेफ़ फ्यूचर अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल संचालक और वाहन संचालक नौनिहालों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं. परिवहन विभाग की एक दिन की ही कार्रवाई में ऐसे 1300 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई की गई है जो नोटिस के बावजूद नहीं सुधरे और लगातार नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं.

परिवहन विभाग हर जिले में चला रहा अभियान. (Photo Credit; ETV Bharat)

पहले समझाया, फिर चाबुक चलाया : परिवहन विभाग के एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (एनफोर्समेंट) केडी सिंह गौड़ का कहना है कि मिशन सेफ़ फ्यूचर अभियान सुरक्षित बच्चे सुरक्षित भविष्य, स्कूली वाहनों के विरुद्ध चलाया जा रहा है. एक जुलाई से 15 जुलाई तक का ये अभियान है. इस अभियान को दो चरणों में बांटा गया.

एक से सात जुलाई तक अवेयरनेस, सभी स्कूलों से बातचीत, उन्हें नोटिस देना और अगर कहीं किसी स्कूल की गाड़ियां अनफिट हैं तो उन्हें अवसर देना कि वे वाहनों की फिटनेस करा लें. अगर किसी वजह से वाहन की फिटनेस नहीं करा पा रहे हैं, बसें ज्यादा खराब हैं तो उनसे शपथ पत्र लिया गया है कि इस दौरान जब तक फिटनेस नहीं होती है बस ठीक नहीं हो जाती है तब तक उसे बच्चों का परिवहन नहीं करेंगे.

अभियान का दूसरा चरण : अब आठ जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक मिशन सेफ फ्यूचर अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है. इसमें अब हम सख्त प्रवर्तन पर कार्रवाई कर रहे हैं. पहले दिन आठ जुलाई को पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है. सिर्फ एक दिन में 1348 गाड़ियों का चालान किया और 600 वाहन बंद कराए. इसमें से जो केवल शुद्ध रूप से स्कूली वाहन थे वह 508 थे. उनका चालान किया गया और 157 गाड़ियों को बंद कराया गया है.

तीन तरह की स्कूलों में चलती हैं गाड़ी : एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (एनफोर्समेंट) केडी सिंह गौर का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं. परिवहन विभाग के दायरे में नहीं. जो वाहन स्कूल के रूप में परिवहन विभाग में दर्ज हैं, उन्हीं वाहनों पर हम कार्रवाई कर सकते हैं. जिन स्कूलों के वाहन स्वामित्व में नहीं हैं उन पर हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं. उन लोगों ने कांट्रेक्ट कर रखा है. किसी प्राइवेट ऑपरेटर से 15 से 20 गाड़ियां स्कूल में अटैच कर रखी हैं, ऐसी स्थिति में हम मोटर मालिक को पकड़ रहे हैं, क्योंकि स्कूल कहता है कि मेरी गाड़ी तो है नहीं.

यह एक बड़ा लैक है. उस लैक के लिए यह कार्रवाई हो रही है. स्कूल मोटर यान नियमावली बनी है. स्कूल यान नियमावली में व्यवस्था भी दी गई है अगर किसी स्कूल के स्वामित्व में गाड़ी नहीं है, चाहे वह प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्ट बस है, उसको लगा सकते हैं, लेकिन उस पर लिखित रूप में करार होना चाहिए. स्कूल का परमिट हमसे ग्रांट कराएगा. स्कूल के जो सुरक्षा मानक हैं वह पूरे करेगा तभी हम उसको परमिट और फिटनेस ग्रांट करेंगे.

उनका कहना है कि एक तीसरे प्रकार की कैटेगरी है कि न तो उन्होंने अनुबंध कर रखा है और न ही स्कूलों को इसकी जानकारी है. कहीं 10 बच्चे हैं तो 10 लोगों से बात कर ली और वह भी बच्चों को ढो रहे हैं. ऐसे में जिम्मेदारी स्कूल की है न मोटर मालिक की, तो फिर जिम्मेदारी परिवहन विभाग पर डाल दी जाती है. यह जो बीच का गैप है इस गैप को फिल करने के लिए ही हम अनाधिकृत संचालन का अभियान भी चला रहे हैं. मिशन सेफ फ्यूचर स्कूल बसों के लिए है और समानांतर अभियान गैर स्कूल बसों के लिए है, जो स्कूल बसों की तरह काम करते हैं.

अब मान्यता रद्द कराने का नंबर : उनका कहना है कि विद्यालय परिवहन समिति के अधिकांश हिस्से इतने सक्रिय नहीं थे. किसी वाहन का जिक्र आता है तो कह दिया जाता है कि इसका सीधा संबंध परिवहन विभाग से है. जबकि सच ये है कि जितने भी स्कूल हैं वे जिस थाना क्षेत्र में हैं उस थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष, एसडीएम, बीएसए और डीआईओएस कमेटी के मेंबर हैं. बावजूद जहां पर गाड़ियां अनफिट हैं या जिन स्कूलों में अनफिट गाड़ियां चलाई जा रही हैं, उनकी हम सूची लगातार जिलाधिकारी, इंस्पेक्टर, डीआईओएस और बीएसए को देते हैं.

अब इसी अभियान के दौरान सभी जनपदों में जिलाधिकारियों ने डीआईओएस और बीएसए को जिम्मेदार बनाया है. एआरटीओ ने बताया है कि किन-किन स्कूलों के वाहन डिफाल्टर हैं. वह फिटनेस नहीं करा रहे हैं. अब आप स्वयं स्कूलों से बात करें. अब हम एक कदम और आगे जा रहे हैं. अब ऐसे स्कूलों की मान्यता के निरस्तीकरण के लिए भी हम आगे बढ़ेंगे. हम डीएम से संस्तुति कराएंगे कि जो भी जिस बोर्ड से स्कूल अटैच हों उससे मान्यता रद्द करने के लिए पत्र भेजा जाए, क्योंकि यह स्कूल लगातार कहने के बावजूद बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं.

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