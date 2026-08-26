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बस्तर के घने जंगल से आई खुशखबरी, तेंदुआ शावकों को मां से मिलाया, मिशन रीयूनाइट सफल

बस्तर में तेंदुए से दो शावक बिछड़ गए थे. जिन्हें मिलाने का काम किया गया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Bastar Forest Department
बस्तर वन विभाग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 26, 2026 at 3:48 PM IST

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बस्तर: छत्तीसगढ़ का वनांचल इलाका बस्तर संभाग अपने प्राकृतिक खूबसूरती और जंगलों के लिए जाना जाता है. यहां के जंगल से एक खुशखबरी सामने आई है. वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से तेंदुए के दो बिछड़े शावकों को मिलाने का काम हुआ है. बस्तर वन विभाग ने इसे मिशन रीयूनाइट का नाम दिया और 48 घंटे के अंदर तेंदुए के दो शावकों को उनकी मां से मिलाने का काम किया गया.

चित्रकोट के जंगल की घटना

यह पूरी घटना बस्तर के चित्रकोट जंगल की है. बस्तर वन विभाग को 22 अगस्त को सूचना मिली की ग्रामीण बच्चों ने तेंदुए के एक छोटे शावक को अपने पास रखा है. इस सूचना पर वन विभाग की टीम एक्टिव हुई. बस्तर वन मंडल अधिकारी दीपेश कपिल की अगुवाई में तत्काल वन विभाग के सदस्य चित्रकोट रेंज के जंगल में पहुंचे. 22 अगस्त की रात 11.20 बजे शावक को सुरक्षित अपने कब्जे में लिया. उसके बाद उसे सुबह 4 बजे जंगल में एक सुरक्षित स्थान पर रखा. जिससे उसकी मां उसे ले जा सके.

इसके बाद वन विभाग को तेंदुए के दूसरे शावक के बारे में पता चला. वन विभाग ने ग्रामीणों के सहयोग से चित्रकोट के जंगल से दूसरे शावक को भी बरामद कर लिया. फिर दोनों शावकों को एक स्थान पर सुरक्षित रखा गया. हाई-रिजोल्यूशन ट्रैप कैमरे से आस पास के क्षेत्र की निगरानी रखी गई. 48 घंटे तक वन विभाग की टीम मुस्तैद रही और कैमरे से शावकों पर नजर रखा.

तेंदुए के शावकों और मां का मिलन

करीब 48 घंटे बाद सोमवार 24 अगस्त को मिशन रीयूनाइट का वो सबसे सफल क्षण आया जब मादा तेंदुआ शावकों को पास पहुंची. यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया. मादा तेंदुआ अपने दोनों शावकों के पास पहुंची और उन्हें सुरक्षित अपने साथ घने जंगल की ओर ले गई. शावकों के अपनी मां से मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली. इस तरह मिशन रीयूनाइट अपने सफल पड़ाव पर पहुंचा. इस सफलता पर वन एवं पर्यावरण मंत्री ने ट्वीट कर वन विभाग और ग्रामीणों को बधाई दी है.

बस्तर वनमंडल की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग और सतत निगरानी से तेंदुए के दो शावकों को उनकी मां से सुरक्षित मिलाया.वन्यजीव संरक्षण और संवेदनशीलता की खूबसूरत मिसाल.पूरी टीम और सहयोगी ग्रामीणों को साधुवाद- केदार कश्यप, वन एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़

वन्यजीव संरक्षण में बस्तर को मिली पहचान

बस्तर वन विभाग को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में पहचान मिली है. 48 घंटे के इस ऑपरेशन ने वन विभाग और ग्रामीणों की सजगता का उदाहरण पेश किया है. जिनकी बदौलत ये ऑपरेशन सफला हुआ है.

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छत्तीसगढ़ बस्तर में वन्यजीव संरक्षण
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