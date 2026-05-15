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भाजपा प्रशिक्षण महाअभियान में शामिल होंगे पीएम मोदी के सात संकल्प, पहला राज्य बना राजस्थान

भाजपा ने पीएम मोदी के सात संकल्पों को प्रशिक्षण महाअभियान में शामिल किया. राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला संगठनात्मक राज्य बनेगा.

मिथलेश गौतम
मिथलेश गौतम (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 9:00 AM IST

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Updated : May 15, 2026 at 9:09 AM IST

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जयपुर : भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है. राजस्थान अब देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी के 'सात संकल्पों' को अपने आधिकारिक प्रशिक्षण महाअभियान का हिस्सा बनाया है. इसके तहत जिला स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को इन संकल्पों का अध्ययन कराया जाएगा.

​प्रशिक्षण महाअभियान के प्रदेश संयोजक मिथलेश गौतम को इन संकल्पों को मॉड्यूल में प्रमुखता से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. गौतम ने बताया कि प्रशिक्षण शिविरों में कार्यकर्ताओं को इन संकल्पों की गहराई और उनके सामाजिक प्रभाव के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा. हमारा लक्ष्य है कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता इन संकल्पों का वाहक बनकर समाज के हर घर तक पहुंचे. उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य केवल राजनीतिक प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रहित के मुद्दों के प्रति जागरूक बनाना भी है.

​प्रशिक्षण महाअभियान के प्रदेश संयोजक मिथलेश गौतम (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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​कार्यकर्ताओं को बनाया जाएगा 'संकल्प सारथी' : भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के मार्गदर्शन में पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि जिला स्तर पर आयोजित होने वाले सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इन सात संकल्पों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा. इसका मुख्य उद्देश्य केवल राजनीतिक चर्चा नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ना है. भाजपा प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि प्रधानमंत्री के ये सात संकल्प 'विकसित भारत' के सपने को पूरा करने की आधारशिला हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलें :-

  • जहां संभव हो, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें।
  • अगले एक वर्ष तक सोना खरीदने से बचें।
  • पेट्रोल और डीज़ल की खपत कम करें -मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
  • खाद्य तेल का सीमित उपयोग करें और अनावश्यक खपत कम करें।
  • रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करें तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें।
  • विदेशी ब्रांडों के उत्पाद कम इस्तेमाल करें और स्वदेशी अपनाएं।
  • अगले एक वर्ष तक विदेश यात्राओं से बचें।

स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा : राजस्थान भाजपा की इस पहल को एक बड़े संगठनात्मक प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है. पार्टी अब अपने कार्यकर्ताओं को केवल चुनाव प्रबंधन तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी और जनहित के मुद्दों के प्रति जागरूक योद्धा बनाना चाहती है. पार्टी का मानना है कि इन सात संकल्पों के जरिए संगठन और समाज के बीच मजबूत संवाद स्थापित होगा. भाजपा अब इन संकल्पों को केवल भाषणों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि कार्यकर्ताओं के व्यवहार, जनसंपर्क और सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल करना चाहती है. जिला स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नेताओं और कार्यकर्ताओं को इन संकल्पों का महत्व समझाया जाएगा. मिथलेश गौतम ने कहा कि पानी बचाने, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, फिटनेस, लोकल उत्पादों को बढ़ावा और नागरिक कर्तव्यों जैसे विषयों को जनआंदोलन बनाया जा सकता है.

पीएम मोदी के सात संकल्प
पीएम मोदी के सात संकल्प (फोटो सोर्स- राजस्थान बीजेपी)

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Last Updated : May 15, 2026 at 9:09 AM IST

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