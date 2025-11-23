ETV Bharat / state

IITF में मिशन लाइफ पवेलियन: पर्यावरण संरक्षण पर जोर, आगंतुकों को किया जा रहा जागरूक

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 23, 2025 at 3:27 PM IST

नई दिल्ली: इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए मिशन LiFE (Lifestyle for Environment) पवेलियन में लोगों को प्रकृति संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है. पवेलियन में वोलेंटियर आदेश कुमार ने बताया कि मिशन लाइफ का मूल उद्देश्य लोगों की जीवनशैली में ऐसे बदलाव लाना है, जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति सुरक्षित रह सके.

आदेश कुमार ने बताया कि मिशन लाइफ वास्तव में ‘लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट’ पर आधारित है. सरकार सात प्रमुख थीम्स सेव वाटर, सेव एनर्जी, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई-वेस्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, सस्टेनेबल फूड सिस्टम अपनाना, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहना पर काम कर रही है. इन सभी थीम्स का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा को जन आंदोलन बनाना है.

IITF में मिशन लाइफ पवेलियन: उन्होंने बताया कि पवेलियन में आने वाले लोगों को विभिन्न गतिविधियों, प्रदर्शनियों और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि हम यहां आने वाले हर व्यक्ति को सरल तरीके से समझा रहे हैं कि पानी, ऊर्जा और संसाधनों को बचाना सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है. जागरूकता फैलाने के लिए हम नाटक और इंटरएक्टिव कैंपेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि लोग इन बातों को आसानी से समझें और अपने जीवन में लागू कर सकें.

मिशन लाइफ पवेलियन में पर्यावरण संरक्षण पर जोर: पवेलियन में दिखाया जा रहा नाटक जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव के बड़े असर को दिखा रहा है. जैसे पानी बचाना, ऊर्जा का सीमित उपयोग, कचरा कम करना, ई-वेस्ट को सही तरह रीसायकल करना और प्लास्टिक का कम उपयोग करना. इसका उद्देश्य यह बताना है कि रोजमर्रा की आदतों में सुधार से भी पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. उन्होंने बताया कि मिशन लाइफ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है. इसे जी-20 नई दिल्ली, जी-7, SCO सदस्य देशों की चर्चाओं और कई वैश्विक मंचों पर प्रस्तुत किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया टिकाऊ जीवनशैली की ओर बढ़े. प्रकृति को संरक्षित रखना भविष्य के लिए बेहद जरूरी है.

रिसोर्सेज बचाना ही भविष्य की सबसे बड़ी संपत्ति: आगंतुक हिमांशु गुप्ता ने बताया कि यहां आकर सबसे बड़ी सीख यही मिली कि हम अपने जरूरी प्राकृतिक संसाधनों पानी, बिजली, हवा और पेड़-पौधों को बिना सोचे-समझे बर्बाद कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज हमारे पास पैसा भले हो, लेकिन अगर पानी, बिजली और ऑक्सीजन ही न बचे तो पैसा किसी काम का नहीं होगा. उन्होंने समझाया कि संसाधनों को बचाना ही असली निवेश है, क्योंकि बच्चों का भविष्य पैसों से नहीं बल्कि इन संसाधनों से सुरक्षित होगा. उन्होंने लोगों से अपील की कि पवेलियन में आकर सीखें कि कौन-सी आदतें बदलकर हम वेस्टेज रोक सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को बचा सकते हैं.

एनवायरनमेंट अवेयरनेस बढ़ेगी तभी बदलेंगे हालात: स्टॉल पर पहुंचे आगंतुक सारंग अग्रवाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता बेहद जरूरी हो गई है, खासकर तब जब जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि आम लोगों में सफाई और जिम्मेदारी की कमी है. सड़क पर कचरा फेंकना, यात्रा के दौरान कूड़ा बाहर फेंक देना जैसी आदतें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं. सारंग ने बताया कि स्टॉल पर आकर उन्हें अच्छा लगा क्योंकि यहां सरकार द्वारा बनाई गई पहल, तकनीक और जागरूकता के लिए तैयार मंच को करीब से देखने का मौका मिला.

मिशन LIFE छोटी पहल, बड़े बदलाव

  • बिजली बचाएं:
  • उपयोग न होने पर उपकरणों के प्लग निकालें
  • सिग्नल पर गाड़ी का इंजन बंद रखें
  • एसी का तापमान 24°C रखें
  • फ्रिज को नियमित रूप से डीफ्रॉस्ट करें
  • ई-उपकरणों में पावर सेविंग मोड का प्रयोग करें
  • दोस्तों के साथ कारपूल करें

    पानी बचाएं:
  • सब्जियां धोने का पानी पौधों में इस्तेमाल करें
  • लीक होते नलों को तुरंत ठीक करें
  • बगीचों में पाइप की जगह बाल्टी से पानी दें
  • आरओ का पानी पुनः प्रयोग करें
  • बर्तन धोने से पहले भिगोएं
  • सतत खाद्य प्रणाली अपनाएं

आहार में मिलेट्स शामिल करें:

  • घर या ऑफिस में किचन/टैरेस गार्डन बनाएं
  • जैविक खाद का उपयोग करें
  • स्थानीय व मौसमी भोजन अपनाएं

    अपशिष्ट कम करें:
  • छोटी प्लेटों में भोजन करें
  • गीले और सूखे कचरे को अलग करें
  • जैविक अपशिष्ट से खाद बनाएं
  • पुराने कपड़े व किताबें दान करें
  • पुनः उपयोग, मरम्मत और रीसायकल करें

