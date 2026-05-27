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सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अब प्लास्टिक और पॉलीथिन मुक्त

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर त्रिवेणी दत्त ने कहाकि कैंपस में प्लास्टिक मुक्त शिक्षण संस्थान बनाने का जो संकल्प लिया गया है, उसमें सफलता मिल रही है. इसे आगे भी कंटिन्यू रखा जाएगा. सभी इसमें सहयोग करेंगे, तभी यह संभव है.

विश्वविद्यालय का दावा है कि कैंपस में प्लास्टिक का सामान या पॉलीथिन कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा. ऐसा मिलने पर या उपयोग करने वाले पर (चाहे वह संस्थान का अधिकारी, कर्मचारी हो या फिर कोई शिक्षण कार्य से जुड़ा प्रोफेसर या वैज्ञानिक और चाहे स्टूडेंट्स, सब नोटिस किया जा रहा है.

देश में मिशन लाइफ नाम से एक अभियान की शुरुआत यूं तो काफी समय पहले हुई थी, लेकिन इस अभियान को लेकर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ में स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी ने अनूठी पहल की है, जिसमें विश्वविद्यालय सफल होता भी नजर आ रहा है.

दावा किया जा रहा है कि सरकार के मिशन लाइफ के समर्थन में विश्वविद्यालय में ये अनूठा प्रयास किया गया है.

मेरठ: मेरठ के मोदीपुरम में स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने खुद को प्लास्टिक मुक्त शिक्षण संस्थान बनाने के लिए कुछ समय पहले प्रयास शुरू किए थे, अब कैंपस को प्लास्टिक मुक्त बनाने में विश्वविद्यालय कामयाब भी रहा है.

कृषि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर वी.पी. सिंह ने बताया कि कुलपति के निर्देश पर लगातार यहां प्रयास किए गए. इसके बाद बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, चाहे कोई हॉस्टल हो या फिर कैंटीन कहीं, भी प्लास्टिक या पॉलीथिन यूज करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

उन्होंने बताया कि कुलपति बनने के बाद डॉक्टर त्रिवेणी दत्त ने कैंपस में बदलाव के लिए कई प्रयास किये हैं, आज विश्वविद्यालय का कैंपस green campus भी घोषित हो चुका है.

यूनिवर्सिटी में वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक है. मुख्य गेट पर ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है. उसके बाद वहीं ई-व्हीकल से एक स्थान से दूसरे स्थान या परिसर तक जाने की व्यवस्था की गई है.

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ सी पी सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति ने मिशन (Mission LiFE - Lifestyle for Environment) को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लक्ष्य खुद के लिए निर्धारित किये हैं.

जिसमें जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, कचरे का उचित प्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के वेस्ट का सही तरीके से निपटान, एकल-उपयोग यानी कैंपस को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए अभियान समेत पर्यावरण सुरक्षा आदि विषयों पर विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है.

उन्होंने कहा कि अगर कोई नियम कायदे कानून का उल्लंघन करता पाया जाएगा, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि इसमें सभी सपोर्ट कर रहे हैं यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखा जाता है कि जो प्लास्टिक अपशिष्ट होते हैं, वो जलने पर दुर्गंध छोड़ते हैं. वहीं दूसरी तरफ अगर नलों में चले जाएं तो यह उन्हें भी बंद कर देते हैं.

अब इसकी तरफ आगे बढ़ते हुए काफी सफलता भी मिल गई है. विश्वविद्यालय का दावा है कि कैंपस में प्लास्टिक का सामान या पॉलीथिन कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.