ETV Bharat / state

भोपाल में नशे पर प्रहार, देर रात 300 पुलिसकर्मियों के साथ छापेमारी, कपड़ों में छिपा मिला गांजा

'मिशन ड्रग फ्री भोपाल' के तहत इतवारा में पुलिस का बड़ा एक्शन, नशे के अड्डों पर जाकर की कार्रवाई, भारी मात्रा में गांजा बरामद.

MISSION DRUG FREE BHOPAL
भोपाल में नशे पर प्रहार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 7:33 AM IST

|

Updated : July 26, 2026 at 8:03 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: पुराने भोपाल का इतवारा क्षेत्र लंबे समय से अवैध गांजा तस्करी के लिए संवेदनशील माना जाता रहा है. शहर में नशीले पदार्थों की सप्लाई के प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान रखने वाले इस इलाके पर भोपाल पुलिस की लगातार नजर बनी हुई है. इसी कड़ी में 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान और 'मिशन ड्रग फ्री भोपाल' के तहत शनिवार देर रात पुलिस ने इतवारा क्षेत्र मे कार्रवाई करते हुए संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की.

मिशन ड्रग फ्री भोपाल के तहत इतवारा में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला. 300 से अधिक पुलिसकर्मियों जिनमें बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं. देर रात डीसीपी आयुष गुप्ता के नेतृत्व मे छापेमारी की गयी यहाँ से पुलिस जो भारी मात्रा में गांजा बरामद करने मे सफलता भी मिली है. भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इतवारा के घनी आबादी वाले इलाके में पुलिस की अलग अलग टीम ने एक साथ दबिश दी. पुलिस की अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. टीम ने लगभग 60 से 70 मकानों की तलाशी ली, जहां से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद होने का दावा किया जा रहा है.

'मिशन ड्रग फ्री भोपाल' के तहत इतवारा में पुलिस का बड़ा एक्शन (ETV Bharat)

फर्श के नीचे बने तहखानों में छिपाया था गांजा
पुलिस जांच में सामने आया कि कई संदिग्ध मकानों में तस्करों ने फर्श के नीचे गुप्त तहखाने बना रखे थे. इन्हीं तहखानों और कपड़ो के बीच मे में बड़ी मात्रा में गांजा छिपाकर रखा गया था. पुलिस ने इन स्थानों की तलाशी ली और मादक पदार्थ बरामद किए. फिलहाल जब्ती की कार्रवाई जारी है और गांजे की कुल मात्रा का आकलन किया जा रहा है.

शहर और आसपास के जिलों तक होती है सप्लाई
पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि इतवारा क्षेत्र से थोक स्तर पर गांजे की सप्लाई भोपाल के विभिन्न इलाकों के साथ-साथ आसपास के जिलों तक की जाती थी. पुलिस अब पूरे नेटवर्क, सप्लाई चेन और इसमें शामिल तस्करों की भूमिका की जांच कर रही है. माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद नशे के कारोबार से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं.

Bhopal Police raided drug dens
आधी रात 300 पुलिसकर्मियों के साथ छापेमारी (ETV Bharat)

एसीपी बोले- कार्रवाई अभी जारी
एसीपी संतोष कुमार पटेल ने बताया कि, ''पुलिस को लंबे समय से इस इलाके में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और अवैध मदक पदार्थ रखने की सूचना मिल रही थी. इसी आधार पर विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है.'' उन्होंने कहा कि, ''फिलहाल तलाशी और जब्ती की कार्रवाई जारी है. कार्रवाई पूरी होने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि कुल कितनी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.''

महिला पुलिस बल भी रहा तैनात
इतवारा की घनी आबादी और संकरी गलियों को देखते हुए पुलिस ने इस अभियान की विशेष तैयारी की थी. ऐसे अभियानों के दौरान पुलिस को स्थानीय विरोध,खासकर महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा है. इसे देखते हुए पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई, ताकि तलाशी अभियान शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराया जा सके और कानून-व्यवस्था बनी रहे.''

एनडीपीएस एक्ट के तहत लगातार निगरानी
भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा इतवारा के साथ-साथ छोला, तलैया और आरिफ नगर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में एनडीपीएस एक्ट के तहत लगातार निगरानी रखी जा रही है. पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार में शामिल पूरे नेटवर्क को चिन्हित कर सप्लाई चेन को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

Last Updated : July 26, 2026 at 8:03 AM IST

TAGGED:

GANJA RECOVERED BHOPAL
BHOPAL POLICE RAIDED DRUG DENS
ACTION AGAINST DRUG
MADHYA PRADESH NEWS
MISSION DRUG FREE BHOPAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.