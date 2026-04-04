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भिवानी में मिशन बुनियाद परीक्षा में 500 छात्रों ने लिया हिस्सा, सुपर 100 का रास्ता खुलने की उम्मीद

भिवानी: हरियाणा के भिवानी में वीरवार को मिशन बुनियाद के तहत परीक्षा का आयोजन किया गया. ये परीक्षा सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल में हुई, जिसमें करीब 500 छात्रों ने भाग लिया. परीक्षा को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला. कई छात्रों ने बताया कि उन्होंने पहले और दूसरे स्तर की परीक्षा पास कर ली है और अब तीसरे स्तर की परीक्षा भी दे दी है. छात्रों का कहना है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए उन्होंने लंबे समय तक मेहनत की है और अब उन्हें अच्छे परिणाम की उम्मीद है.

परीक्षा पास कर खुलता है बड़ा मौका: छात्रों के अनुसार, मिशन बुनियाद की परीक्षा पास करने के बाद उनके लिए आगे का रास्ता आसान हो जाता है. इस परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन और उच्च स्तरीय तैयारी का मौका मिलता है. ये परीक्षा उन छात्रों के लिए खास मानी जाती है, जो आगे चलकर मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं. ऐसे में ये परीक्षा उनके लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है.

अधिकारियों ने बताई योजना की अहमियत: जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने बताया कि "इस परीक्षा में लगभग 500 छात्रों ने हिस्सा लिया है. जो छात्र इस परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें आगे सुपर 100 योजना में शामिल किया जाएगा. इस योजना के तहत छात्रों को निशुल्क कोचिंग दी जाती है, जिससे वे NEET और JEE जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकें."