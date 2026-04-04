भिवानी में मिशन बुनियाद परीक्षा में 500 छात्रों ने लिया हिस्सा, सुपर 100 का रास्ता खुलने की उम्मीद
भिवानी में मिशन बुनियाद के तहत आयोजित परीक्षा में 500 छात्रों ने भाग लिया. सफल होने वाले छात्रों को सुपर 100 योजना का मौका मिलेगा.
Published : April 4, 2026 at 7:31 PM IST
भिवानी: हरियाणा के भिवानी में वीरवार को मिशन बुनियाद के तहत परीक्षा का आयोजन किया गया. ये परीक्षा सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल में हुई, जिसमें करीब 500 छात्रों ने भाग लिया. परीक्षा को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला. कई छात्रों ने बताया कि उन्होंने पहले और दूसरे स्तर की परीक्षा पास कर ली है और अब तीसरे स्तर की परीक्षा भी दे दी है. छात्रों का कहना है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए उन्होंने लंबे समय तक मेहनत की है और अब उन्हें अच्छे परिणाम की उम्मीद है.
परीक्षा पास कर खुलता है बड़ा मौका: छात्रों के अनुसार, मिशन बुनियाद की परीक्षा पास करने के बाद उनके लिए आगे का रास्ता आसान हो जाता है. इस परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन और उच्च स्तरीय तैयारी का मौका मिलता है. ये परीक्षा उन छात्रों के लिए खास मानी जाती है, जो आगे चलकर मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं. ऐसे में ये परीक्षा उनके लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है.
अधिकारियों ने बताई योजना की अहमियत: जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने बताया कि "इस परीक्षा में लगभग 500 छात्रों ने हिस्सा लिया है. जो छात्र इस परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें आगे सुपर 100 योजना में शामिल किया जाएगा. इस योजना के तहत छात्रों को निशुल्क कोचिंग दी जाती है, जिससे वे NEET और JEE जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकें."
क्या है मिशन बुनियाद? मिशन बुनियाद हरियाणा सरकार की एक विशेष पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना है. इस कार्यक्रम के तहत छात्रों की पढ़ाई के स्तर को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग चरणों में परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं. इन परीक्षाओं के जरिए मेधावी छात्रों की पहचान की जाती है और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए विशेष मार्गदर्शन दिया जाता है, ताकि वे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें.
क्या है सुपर 100 योजना? सुपर 100 योजना भी हरियाणा सरकार की एक अहम पहल है, जिसमें चयनित 100 मेधावी छात्रों को मुफ्त कोचिंग, रहने और खाने की सुविधा दी जाती है. इस योजना का मुख्य लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ने का मौका देना है. सुपर 100 के तहत छात्रों को विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वे NEET और JEE जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकें और अपने भविष्य को मजबूत बना सकें.
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