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मिशन 2026: दिल्ली में इस साल 7 लाख लोगों को पासपोर्ट देने का लक्ष्य, प्रक्रिया को बनाया गया आसान

विभाग के आधिकारिक आंकड़े गवाही देते हैं कि दिल्ली पासपोर्ट कार्यालय ने पिछले पांच वर्षों में अपनी क्षमता को लगभग दोगुना कर लिया है. वर्षवार प्रगति पर नजर डालें तो इस 7 लाख के लक्ष्य की पृष्ठभूमि बेहद मजबूत नजर आती है.

पासपोर्ट कार्यालय का ये कदम न सिर्फ प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है, बल्कि देश की बढ़ती 'मोबिलिटी इकोनॉमी' (Mobility Economy) की दिशा में भी एक बड़ा कदम है. आइए जानते हैं कि इस विशाल लक्ष्य को पूरा करने के लिए पासपोर्ट विभाग ने अपनी व्यवस्था में क्या क्रांतिकारी बदलाव किए हैं.

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के निवासियों के लिए विदेश यात्रा, वैश्विक रोजगार व उच्च शिक्षा की राह अब बेहद आसान हो गई है. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली ने इस वर्ष (2026) के लिए एक ऐतिहासिक व महत्वाकांक्षी मील का पत्थर तय किया है. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (आरपीओ) डॉ. अभिषेक शर्मा के मुताबिक, इस साल दिल्ली-एनसीआर से रिकॉर्ड 7 लाख लोगों के पासपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है. विभाग की तीव्र कार्यप्रणाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी साल के शुरुआती 5 महीने ही बीते हैं और ढाई लाख से अधिक आवेदकों के पासपोर्ट सफलतापूर्वक बनाए जा चुके हैं.

2025- 6,21,608

इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2026 में 7 लाख का जादुई आंकड़ा छूने की तैयारी है, जिसे रोजाना बढ़ती क्षमता के बूते आसानी से हासिल कर लिया जाएगा. डॉ. अभिषेक शर्मा के अनुसार इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करना इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि पासपोर्ट बनवाने की पूरी प्रक्रिया का निरंतर सरलीकरण किया गया है. विभाग ने आवेदकों की सहूलियत के लिए कई स्तरों पर बड़े सुधार किए हैं.

1. अपॉइंटमेंट स्लॉट में 20% का इजाफा: इस लक्ष्य को साधने के लिए पिछले छह महीनों में रोजाना के अपॉइंटमेंट स्लॉट को 3000 से बढ़ाकर 3600 (20% की वृद्धि) किया गया है. इसका सीधा असर यह हुआ कि जो अपॉइंटमेंट पहले 20-25 दिन बाद मिलती थी, वह अब एक हफ्ते के अंदर में मिल रही है. झंडेवालान केंद्र पर तो महज 5-6 दिन की वेटिंग रह गई है.

2. साउथ दिल्ली को विशेष राहत: दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल साउथ दिल्ली के निवासियों के लिए डिफेंस कॉलोनी केंद्र पर पिछले छह महीनों से रोजाना 200 अतिरिक्त नए स्लॉट जारी किए जा रहे हैं, जिससे आवेदन क्षमता बढ़ी है.

3. DigiLocker से पेपरलेस क्रांति: डिजिटल इंडिया के तहत अब आवेदकों को दस्तावेजों की हार्ड कॉपी लाने के झंझट से मुक्ति मिली है. डिजिलॉकर के एकीकरण से काउंटर पर लगने वाला प्रोसेसिंग समय 30-40 मिनट से घटकर महज 20-25 मिनट रह गया है. फाइलों के तेजी से निपटारे के कारण ही रोजाना अधिक से अधिक पासपोर्ट जारी हो रहे हैं.

तत्काल व सामान्य पासपोर्ट सेवाओं में अभूतपूर्व तेजी

भीकाजी कामा प्लेस स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का कार्यक्षेत्र केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है. इसके अधीन हरियाणा के 8 बड़े जिले- गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात (नूंह), रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत व महेंद्रगढ़ भी आते हैं. इन औद्योगिक व शैक्षणिक हब वाले क्षेत्रों से आने वाली भारी मांग को पूरा करने के लिए विभाग अब दूरदराज के इलाकों में 'मोबाइल पासपोर्ट वैन' भी चला रहा है. हाल ही में पलवल जैसे क्षेत्रों में मोबाइल यूनिट लगाकर लोगों को उनके घर के पास ही सुविधा दी गई, जिससे मुख्यालय पर दबाव कम हुआ और 7 लाख के लक्ष्य को गति मिली है. 7 लाख के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए तत्काल पासपोर्ट सेवा को अत्यधिक चुस्त किया गया है. यदि कोई आवेदक दिन के पहले भाग (First Half) में आवेदन करता है, तो उसका पासपोर्ट उसी दिन शाम तक प्रिंट होकर डिस्पैच कर दिया जाता है. वहीं, पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को डिजिटल व तेज करने से सामान्य पासपोर्ट भी अब महज 10 से 20 दिनों के भीतर आवेदकों के घर पहुंच रहा है, जिसमें पहले महीनों का समय लगता था. आपत्ति वाले मामलों के लिए भी भीकाजी कामा प्लेस कार्यालय में सुबह 9:30 से दोपहर 1 बजे तक बिना अपॉइंटमेंट सीधे समाधान की व्यवस्था की गई है.

अवसर व पहचान का जरिया बना पासपोर्ट

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी डॉ. अभिषेक शर्मा का कहना है कि आज के दौर में पासपोर्ट सिर्फ विदेश घूमने का जरिया नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय पहचान पत्र व युवाओं के लिए वैश्विक स्तर पर रोजगार व शिक्षा के अवसरों का माध्यम बन चुका है. वर्तमान में भारत की सिर्फ 7 से 8 प्रतिशत आबादी के पास ही पासपोर्ट है, जिसे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है. जागरूकता बढ़ाने, अपॉइंटमेंट की संख्या में सुधार करने और मोबाइल यूनिट्स के विस्तार के जरिए दिल्ली पासपोर्ट कार्यालय इस साल 7 लाख नागरिकों को यह अधिकार सौंपने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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