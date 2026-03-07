ETV Bharat / state

बिहार में होली के दिन से लापता युवक की प्रेम प्रसंग में हत्या, तालाब से बरामद हुआ शव

नालंदा में एक युवक की हत्या कर शव तालाब में फेंका मिला है. होली से लापता युवक का शव शनिवार को बरामद हुआ. पढ़ें-

नालंदा में हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 7, 2026 at 2:52 PM IST

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र अंतर्गत पांकी गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मृतक की पहचान 25 वर्षीय मणि कुमार के रूप में हुई है. वह दो बच्चों का पिता था और होली के दिन यानी 4 मार्च से लापता चल रहा था. शनिवार को गांव के महादेव खंधा स्थित तालाब से उसका शव बरामद होने के बाद इलाके में कोहराम मच गया.

होली के दिन से था गायब: परिजनों के अनुसार, मणि कुमार होली के दिन से ही घर से गायब था. काफी खोजबीन के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था. शनिवार को ग्रामीणों ने महादेव खंधा तालाब में एक शव तैरता देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी. सिलाव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर कब्जे में लिया. शव की पहचान मणि कुमार के रूप में होने पर परिवार में शोक की लहर दौड़ गई.

नालंदा में युवक का शव बरामद (ETV Bharat)

शव पर चोट के निशान, हत्या की आशंका: पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में शव पर कई जगह चोट के गंभीर निशान पाए गए हैं, जिससे परिजन पीट-पीटकर हत्या की आशंका जता रहे हैं. उनका आरोप है कि विवाद के कारण मणि कुमार की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया.

अवैध संबंध और परिवारों में विवाद: मामले की जड़ प्रेम प्रसंग में है. मणि कुमार की पत्नी करीब एक महीने पहले दिल्ली चली गई थी. इसी दौरान गांव की एक युवती से उसका प्रेम संबंध चल रहा था, जिसकी जानकारी दोनों परिवारों को थी. होली के दिन कुछ लोगों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच जमकर विवाद हुआ. थाने में भी आवेदन दिया गया था.

चचेरी बहन से संबंध!: मृतक की मां ने बताया कि युवती रिश्ते में मणि कुमार की चचेरी बहन लगती है. इसी वजह से गांव और परिवार में पहले से तनाव की स्थिति बनी हुई थी. इस अवैध संबंध को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था. होली के दिन विवाद चरम पर पहुंच गया, जिसके बाद मनु लापता हो गया. परिजन इसी विवाद को हत्या का कारण बता रहे हैं.

"होली की रात लड़की दीवार फांद कर घर में आई थी और मणि के साथ कमरे में बंद थी. उसके बाद लड़की को उसके परिवार के हवाले कर दिया गया था, उसी समय लड़की के परिवार ने जान मारने की धमकी दी थी. वो दो दिनों से लापता था और आज उसका शव गांव के खंदा में मिला है."- मृतक की मां

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सटीक कारण पता चल सकेगा. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है. फिलहाल अवैध संबंध में हत्या की आशंका मजबूत है. आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

"अबैध संबंध के कारण युवक की हत्या हुई है. एफएसएल की टीम को बुलाकर मामले की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच चल रही है."-सुनील कुमार, राजगीर डीएसपी, नालंदा

