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संत प्रेमानंद से दीक्षा लेकर लापता हुआ युवक बरसाना में मिला; परिजन दे रहे थे आश्रम पर धरना

संत प्रेमानंद से दीक्षा लेकर लापता हुआ युवक बरसाना में मिला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मथुरा: वृंदावन के आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ग्रहण करने के बाद 16 वर्षीय युवक अनुज सिंह 3 महीने से लापता था. वह मूलत: हाथरस का रहने वाला है. लापता युवक को शनिवार देर रात बरसाना के लाडलीजी मंदिर के पास से बरामद कर लिया गया.

एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि वृंदावन से लापता हुआ युवक शनिवार की देर रात बरसाना श्रीलाडली जी मंदिर परिसर से बरामद कर लिया गया है. वह संत की वेशभूषा में मिला. युवक की गुमशुदी का मामला हाथरस थाने में दर्ज है. इसलिए युवक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है.

जबकि युवक के परिजन प्रेमानंद महाराज के आश्रम के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे. पुलिस ने युवक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया और परिजन उसे अपने साथ हाथरस के लिए रवाना हो गए.

पुलिस के मुताबिक, हाथरस का रहने वाला 16 वर्षीय अनुज सिंह तीन महीने पहले वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ग्रहण करने के बाद अचानक लापता हो गया था. अनुज का ननिहाल वृंदावन के पानी गांव के पास है. तब परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन अनुज का कोई सुराग हाथ नहीं लगा.

पीड़ित परिजन शुक्रवार को अनुज की तलाश में संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम के बाहर धरने पर बैठ गए. जिला प्रशासन को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया. पुलिस की कई टीमें अनुज की तलाश में जुटीं तो शनिवार देर रात बरसाना के श्रीलाडली जी मंदिर परिसर के बाहर मिला.

सुर्खियों में आश्रम: संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं. 25 सितंबर को उनके परम शिष्य रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक कुमार निवासी मध्य प्रदेश जबलपुर ने आश्रम के पीछे बने अपार्टमेंट सोसाइटी की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी.

रसिक दुलारी की मौत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं कि युवक के लापता होने का प्रकरण सामने आ गया. फिलहाल आश्रम के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि युवक को रक्षित बरामद कर लिया गया है.

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