धुर्वा डैम से युवक का शव बरामद, सोमवार से लापता था अमन कुमार
रांची के धुर्वा डैम से लापता युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है.
Published : April 28, 2026 at 5:45 PM IST
रांचीः राजधानी के धुर्वा डैम से अमन नाम के युवक का शव बरामद हुआ है. अमन सोमवार से ही लापता था. उसके शव को आज मंगलवार को एनडीआरएफ की टीम ने डैम से बरामद किया. शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है. अमन कुमार धुर्वा के आदर्श नगर का निवासी था.
नगड़ी पुलिस के मुताबिक सोमवार देर शाम धुर्वा डैम के पास एक स्कूटी और चप्पल लावारिस हालत में पड़े होने की सूचना मिली थी. इस आधार पर पुलिस की एक टीम छानबीन करने गई लेकिन ज्यादा अंधेरा होने की वजह से युवक का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था.
नगड़ी थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि इसकी सूचना एनडीआरएफ की टीम को दे दी गई थी. आज एनडीआरएफ की टीम ने डैम में तलाशी अभियान चलाया. इसी दौरान कुछ दूरी पर युवक का शव पानी पर नजर आया. शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है.
थाना प्रभारी ने बताया कि अभी तक युवक के परिजनों की ओर से किसी तरह की लिखित शिकायत नहीं की गई है. अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक की मौत डैम में नहाने के दौरान हुई है या उसने आत्महत्या की है. उन्होंने यह भी बताया कि युवक के परिजन स्कूटी को लेकर जा चुके हैं.
उन्होंने इस बात पर आश्चर्य जताया कि युवक की मौत के बाद भी अबतक परिजनों ने थाना में आकर किसी तरह की लिखित शिकायत क्यों नहीं दर्ज करायी. इस बात की भी चर्चा है कि कल रात युवक ने ध्रुव डैम में खुद छलांग लगाई थी.
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