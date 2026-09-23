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ससुराल गया था युवक! दो दिनों बाद क्षत विक्षत हालत में मिला शव, हत्या की आशंका

पलामू: जिले में एक युवक का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया है. शव लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के घुटवा जंगल से बरामद हुआ है. मृतक की पहचान जिले के पाटन थाना क्षेत्र के बंजारी गांव निवासी पंकज उरांव के रूप में हुई है. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

बुधवार को ग्रामीणों ने जंगल में शव देखने के बाद लेस्लीगंज थाना को मामले की जानकारी दी थी. सूचना पाकर लेस्लीगंज थाना की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, पूरे मामले में आगे की कार्रवाई शुरू दी गई है.

दरअसल, पंकज उरांव का पिछले कुछ दिनों से अपनी पत्नी के साथ झगड़ा चल रहा था. वह उससे मिलने मेदिनीनगर में अपने ससुराल गया था, जिसके बाद वह लापता हो गया. परिजनों ने इस पूरे मामले की जानकारी पाटन थाना को दी थी. पाटन थाना पूरे मामले में अनुसंधान भी कर रही थी. इस बीच दो दिन पहले लेस्लीगंज थाना की पुलिस ने घुटवा इलाके से लावारिस हालत में एक बाइक बरामद की. यह बाइक बिरजू उरांव की है.

लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय ने बताया कि पुलिस को प्रारंभिक जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि हत्या के बाद शव को जंगल में फेंका गया है. जिस जगह से बाइक बरामद की गई, उससे करीब चार किलोमीटर दूर शव मिला. थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं, पाटन थाना प्रभारी अनिल विद्यार्थी ने बताया कि पति और पत्नी के बीच कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था. बिरजू अपनी पत्नी से एक बार मिलकर लौटा था और दोबारा उससे मिलने गया था.