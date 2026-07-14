कोची नाला में युवक का शव मिलने से सनसनी, शाम को घर से निकला था लड़का
रामगढ़ में घर से लापता युवक का शव नाला में मिला है.
Published : July 14, 2026 at 3:51 PM IST
रामगढ़: जिला में रजरप्पा थाना क्षेत्र के होन्हे स्थित कोची नाला से एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी है. मृतक की पहचान चितरपुर के रहमत नगर निवासी गुड्डू के रूप में हुई है.
जानकारी के अनुसार, गुड्डू सोमवार की शाम करीब पांच बजे घर से निकला था लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा. परिजनों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने होन्हे स्थित कोची नाला में एक युवक का शव देखा और इसकी सूचना रजरप्पा थाना पुलिस को दी.
सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. घटनास्थल पर रजरप्पा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. घटनास्थल के पास मृतक की मोटरसाइकिल भी खड़ी मिली. पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया है.
रजरप्पा थाना के सब-इंस्पेक्टर मो. इकबाल ने बताया कि घटना की जानकारी मिली थी जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंच कर शव को पानी मे से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. इस पूरे मामले की जांच की जा रही है.
फिलहाल युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह स्पष्ट नहीं हो सका है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा. घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे इलाके में शोक और चर्चा का माहौल है.
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