ETV Bharat / state

लापता युवक का जंगल में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

लक्सर: हरिद्वार जनपद के लक्सर कोतवाली क्षेत्र के कंकरखाता गांव से लापता एक युवक का शव बीते दिन पथरी क्षेत्र के जंगल में मिला. परिजनों द्वारा युवक की हत्या की आशंका जताई गई है. परिजनों का कहना है कि युवक दोस्त के साथ घर से निकला था, जिसके बाद उसका पता नहीं चल पाया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि जल्द घटना का खुलासा कर दिया जाएगा. वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है.

गौर हो कि कंकरखाता गांव से लापता एक युवक का पथरी क्षेत्र के जंगल में मिलने से परिजनों और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.पुलिस के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के कंकरखाता गांव निवासी सन्नी उर्फ पोल्ला (20 वर्ष) पुत्र मानसिंह बीते 27 जनवरी को अचानक घर से लापता हो गया था. परिजनों ने उसकी आसपास के गांवों और रिश्तेदारी में काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका.