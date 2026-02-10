ETV Bharat / state

दो दिन पहले लापता हुआ था 29 वर्षीय युवक, अब जंगल में पेड़ से लटकी मिली लाश

शिमला: राजधानी शिमला में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है. मंगलवार को दो दिन पहले लापता हुए 29 वर्षीय युवक की लाश जंगल में पेड़ से लटकी मिली. युवक की अचानक हुई मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है, वहीं इलाके में भी शोक की लहर है. पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. हालांकि, मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिसके कारण मौत की असली वजह अभी भी रहस्य बनी हुई है.

मृतक युवक की पहचान लोअर सांगटी, शिमला निवासी शोभित के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि शोभित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. परिजनों के अनुसार, वह सामान्य रूप से घर से निकला था और किसी भी तरह की परेशानी का जिक्र नहीं किया था.

जानकारी के अनुसार, रविवार को शोभित बिना किसी को बताए घर से चला गया था. जब देर रात तक वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई. काफी तलाश के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद सोमवार को परिजनों ने पुलिस थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई.

जंगल में मिला शव