नर कंकाल बरामद, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बोकारो में एक महीने के अंदर पुष्पा हत्याकांड के बाद दूसरा मामला उजागर
बोकारो में चार साल पहले लापता युवक के कंकाल जेसीबी द्वारा खुदाई कर बरामद किया गया.
Published : April 28, 2026 at 10:23 PM IST
बोकारोः पुलिस की जांच पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं. चार साल से लापता युवक के कंकाल को भर्रा बस्ती के कब्रिस्तान के बगल से जेसीबी द्वारा खुदाई कर बरामद किया गया. हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कब्र का राज उगल दिया.
16 जून 2022 को हुआ था लापता
चार साल से लापता युवक खालिक अंसारी 16 जून 2022 को शाम को ड्यूटी से लौटा और पत्नी से 'थोड़ी देर में आता हूं' कहकर घर से निकला उसके बाद रात 9 बजे उसका मोबाइल बंद हो गया. 18 जून को पत्नी ने चास थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इतना ही नहीं बहू ने अपने ही सास ससुर पर लड़के को भगाने का आरोप लगाया था. खालिक अंसारी ने इलेक्ट्रोस्टील वेदांता कंपनी में ठेका लिया हुआ था और 2018 से 2022 तक भर्रा में शमीम अंसारी के मकान में किराये पर पत्नी हिना और दो बच्चों के साथ रह रहा था.
परिजनों पर ही लगा आरोप, पुलिस ने नहीं सुनी
परिजनों का कहना है कि खालिक के लापता होने के बाद पत्नी हिना ने सास-ससुर पर भगाने का आरोप लगाकर 2022 में कोर्ट में और 2025 में बरमसिया थाने में केस दर्ज करा दिया. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उल्टा उन पर ही बेटे को 24 घंटे के अंदर खोजकर लाने का दबाव बनाया. घर की कुर्की-जब्ती तक निकाल दी गई. बहु और बेटा चास थाना क्षेत्र के भर्रा में किराए के मकान में रहते थे. बेटे के लापता होने पर पिता ने उसी समय मकान मालिक के भतीजे और तीन अन्य युवकों पर शक जताया था. मकान मालिक के भतीजे के पास खालिक का मोबाइल भी मिला था, लेकिन पुलिस ने मामूली पूछताछ के बाद उनलोगों को छोड़ दिया था.
हाईकोर्ट गया मामला तब जागी पुलिस
2025 में परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस चीरा चास थाने में दर्ज कराया. जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 15 अप्रैल और 21 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट के निर्देश के बाद बोकारो पुलिस ने नई SIT बनाई.
3 दिन में खुला राज
SIT ने जिस मकान मालिक के भतीजे को पहले छोड़ दिया था, उससे सख्ती से पूछताछ की. उसने जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर भर्रा कब्रिस्तान में दफन कंकाल बरामद कर लिया गया. मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जेसीबी से कब्र की खुदाई की गई और नरकंकाल बरामद किया गया.
अब DNA टेस्ट से होगी पुष्टि
कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और DNA टेस्ट कराया जाएगा. इधर पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की है. हत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है. पुलिस फिलहाल कुछ भी बताने से बच रही है. DNA रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि नरकंकाल खलील का है या नहीं.
परिजनों का दर्द
मृतक के पिता नूर मोहम्मद का कहना है कि 'बेटे के लापता होने का आरोप हम पर ही लगा दिया गया. चार साल तक थाने-कोर्ट के चक्कर काटे. कुर्की झेली. शादी के बाद से ही बेटा अलग रह रहा था, फिर भी हमें टॉर्चर किया गया.'
सवाल बरकरार
साल 2022 में मोबाइल मिलने के बाद भी आरोपी को क्यों छोड़ा गया? दूसरा परिजनों पर 4 साल तक दबाव क्यों बनाया गया? तीसरा हत्या की वजह क्या थी?
वहीं लड़के के मामा का कहना है कि हमलोग को ही आरोपी बना दिया गया था. मामला हाई कोर्ट में जाने के बाद यह बात सामने आई है. जबकि हमलोग कई सालों से आरोपी के बारे में कह रहे थे.
क्या बोकारो पुलिस इतनी संवेदनहीन हो गई है कि जब तक हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तब तक पुलिस किसी मामले को गंभीरता से नहीं लेती है. नौ महीना पहले लापता पुष्पा हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए प्रदेश के डीजीपी को कोर्ट में तलब कर दिया था उसके बाद पुलिस हरकत में आई और मात्र एक दिन में केस सॉल्व कर दिया. वही हाल आज भी देखने को मिला 16 जून 2022 से लापता खालिक अंसारी के केस में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने उसका नर कंकाल बरामद कर लिया है.
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