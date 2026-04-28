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नर कंकाल बरामद, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बोकारो में एक महीने के अंदर पुष्पा हत्याकांड के बाद दूसरा मामला उजागर

बोकारोः पुलिस की जांच पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं. चार साल से लापता युवक के कंकाल को भर्रा बस्ती के कब्रिस्तान के बगल से जेसीबी द्वारा खुदाई कर बरामद किया गया. हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कब्र का राज उगल दिया.

16 जून 2022 को हुआ था लापता

चार साल से लापता युवक खालिक अंसारी 16 जून 2022 को शाम को ड्यूटी से लौटा और पत्नी से 'थोड़ी देर में आता हूं' कहकर घर से निकला उसके बाद रात 9 बजे उसका मोबाइल बंद हो गया. 18 जून को पत्नी ने चास थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इतना ही नहीं बहू ने अपने ही सास ससुर पर लड़के को भगाने का आरोप लगाया था. खालिक अंसारी ने इलेक्ट्रोस्टील वेदांता कंपनी में ठेका लिया हुआ था और 2018 से 2022 तक भर्रा में शमीम अंसारी के मकान में किराये पर पत्नी हिना और दो बच्चों के साथ रह रहा था.

परिजनों पर ही लगा आरोप, पुलिस ने नहीं सुनी

परिजनों का कहना है कि खालिक के लापता होने के बाद पत्नी हिना ने सास-ससुर पर भगाने का आरोप लगाकर 2022 में कोर्ट में और 2025 में बरमसिया थाने में केस दर्ज करा दिया. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उल्टा उन पर ही बेटे को 24 घंटे के अंदर खोजकर लाने का दबाव बनाया. घर की कुर्की-जब्ती तक निकाल दी गई. बहु और बेटा चास थाना क्षेत्र के भर्रा में किराए के मकान में रहते थे. बेटे के लापता होने पर पिता ने उसी समय मकान मालिक के भतीजे और तीन अन्य युवकों पर शक जताया था. मकान मालिक के भतीजे के पास खालिक का मोबाइल भी मिला था, लेकिन पुलिस ने मामूली पूछताछ के बाद उनलोगों को छोड़ दिया था.

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हाईकोर्ट गया मामला तब जागी पुलिस

2025 में परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस चीरा चास थाने में दर्ज कराया. जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 15 अप्रैल और 21 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट के निर्देश के बाद बोकारो पुलिस ने नई SIT बनाई.

3 दिन में खुला राज

SIT ने जिस मकान मालिक के भतीजे को पहले छोड़ दिया था, उससे सख्ती से पूछताछ की. उसने जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर भर्रा कब्रिस्तान में दफन कंकाल बरामद कर लिया गया. मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जेसीबी से कब्र की खुदाई की गई और नरकंकाल बरामद किया गया.