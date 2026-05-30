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कवर्धा में 2 दिन से लापता युवक का शव बोरी में भरा मिला, प्रेम संबंध में हत्या की आशंका, 2 संदिग्ध हिरासत में

गुमशुदगी की रिपोर्ट थी दर्ज, 2 दिन बाद बोरी में शव मिला, एक महिला और एक पुरुष संदिग्ध हिरासत में, पूछताछ जारी

missing young man dead body
कवर्धा में 2 दिन से लापता युवक का शव बोरी में भरा मिला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
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कवर्धा: जिले के पोंडी चौकी अंतर्गत रवेली गांव में एक युवक का शव बोरी में मिला है. युवक दो दिनों से लापता था जिसका शव मिलने की खबर से आसपास लोगों की भीड़ जुट गई. मृतक की पहचान ग्राम बैहरसरी निवासी कोमल वर्मा के रूप में हुई है, जो गांव में कृषि केंद्र की दुकान संचालित करता था.

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पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी

जानकारी के अनुसार, कोमल वर्मा पिछले दो दिनों से घर से लापता था. परिजनों ने उसकी तलाश के बाद पुलिस थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस द्वारा युवक की खोजबीन की जा रही थी, इसी दौरान रवेली गांव के पास नहर किनारे संदिग्ध अवस्था में बोरी मिलने की सूचना मिली. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बोरी को खुलवाया तो उसमें युवक का शव बरामद हुआ.

प्रेम संबंध में हत्या की आशंका

शव मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम संबंध में हत्या करना प्रतीत हो रहा है, हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है.

2 संदिग्ध हिरासत में

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दो संदिग्ध महिला पुरुष को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है. जांच अधिकारी हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर जल्द ही हत्या के कारणों और आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है.

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