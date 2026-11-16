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खैरागढ़ में लापता महिला का मिला कंकाल, तेंदुए के हमले में मौत की आशंका

खैरागढ़ छुईखदान गंडई ( ETV BHARAT )

खैरागढ़: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले खैरागढ़ में एक महिला का कंकाल पाटा गातापार इलाके से मिला है. महिला 70 साल की थी. मृत महिला की पहचान अनुसूइया मंडावी, निवासी ग्राम गातापार के रूप में हुई है. परिजनों और ग्रामीणों ने तेंदुए के हमले में महिला की मौत होने की आशंका जताई है. घटनास्थल पर तेंदुए के पंजों जैसे निशान मिलने का भी दावा किया जा रहा है.

महिला की मौत का नहीं हो पाया खुलासा महिला की मौत की असली वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, अनुसूइया मंडावी परिवार से अलग गांव में ही रहती थीं और खेती-किसानी का काम करती थीं. वह अक्सर दूसरे गांव में रहने वाली अपनी बेटी, बहन और अन्य रिश्तेदारों के घर आया-जाया करती थी. इसी वजह से जब वह घर पर नहीं मिलीं तो गांव में रहने वाले परिजनों ने समझा कि किसी रिश्तेदार के यहां गई होंगी. लेकिन करीब 15 दिन बीतने के बाद भी जब वह वापस नहीं लौटीं तो परिजनों को चिंता हुई. उन्होंने रिश्तेदारों और परिचितों से महिला के संबंध में जानकारी जुटाई, लेकिन कोई पता नहीं चला. इसके बाद दो दिन पहले छुईखदान थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई.