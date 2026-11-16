खैरागढ़ में लापता महिला का मिला कंकाल, तेंदुए के हमले में मौत की आशंका
खैरागढ़ में एक महिला का कंकाल बरामद हुआ है. पुलिस केस की जांच में जुट गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2026 at 5:16 PM IST
खैरागढ़: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले खैरागढ़ में एक महिला का कंकाल पाटा गातापार इलाके से मिला है. महिला 70 साल की थी. मृत महिला की पहचान अनुसूइया मंडावी, निवासी ग्राम गातापार के रूप में हुई है. परिजनों और ग्रामीणों ने तेंदुए के हमले में महिला की मौत होने की आशंका जताई है. घटनास्थल पर तेंदुए के पंजों जैसे निशान मिलने का भी दावा किया जा रहा है.
महिला की मौत का नहीं हो पाया खुलासा
महिला की मौत की असली वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, अनुसूइया मंडावी परिवार से अलग गांव में ही रहती थीं और खेती-किसानी का काम करती थीं. वह अक्सर दूसरे गांव में रहने वाली अपनी बेटी, बहन और अन्य रिश्तेदारों के घर आया-जाया करती थी. इसी वजह से जब वह घर पर नहीं मिलीं तो गांव में रहने वाले परिजनों ने समझा कि किसी रिश्तेदार के यहां गई होंगी. लेकिन करीब 15 दिन बीतने के बाद भी जब वह वापस नहीं लौटीं तो परिजनों को चिंता हुई. उन्होंने रिश्तेदारों और परिचितों से महिला के संबंध में जानकारी जुटाई, लेकिन कोई पता नहीं चला. इसके बाद दो दिन पहले छुईखदान थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई.
पुलिस ने सबूत जुटाना शुरू किया
गुमशुदगी की सूचना के बाद पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से महिला की तलाश शुरू की. इसी दौरान महिला के अपने ही खेत में उनका कंकाल बरामद हुआ. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, वन विभाग के कर्मचारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की.
मामले की जांच की जा रही है. कंकाल मिलने के कारण प्रथम दृष्टया मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही महिला की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी- केशरी चंद साहू, छुईखदान थाना प्रभारी
घटना से इलाके में दहशत का माहौल
महिला का कंकाल मिलने और तेंदुए के हमले की आशंका के बाद वनांचल क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि महिला की मौत किसी वन्यजीव के हमले से हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह है. अब फॉरेंसिक जांच, पोस्टमार्टम और वन विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.