3 साल बाद भावुक मिलन: मृत समझी गई बहन मिली, दोगुनी हुई दीपावली और भाई दूज की खुशियां
तीन साल से लापता आंध्र प्रदेश की सीमा का भरतपुर के अपनाघर आश्रम में भाई से पुनर्मिलन हुआ. परिजन उसे मृत मान चुके थे.
Published : October 23, 2025 at 6:14 PM IST
भरतपुर: कभी-कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां उम्मीदें बुझ जाती हैं और इंतजार थम जाता है, लेकिन फिर कोई चमत्कार होता है और वही बुझी हुई आशा दीप बनकर फिर से जल उठती है. इसी तरह का एक चमत्कार हुआ, जब दीपावली पर खबर मिली कि तीन साल से लापता और मृत समझी जा चुकी बहन, सीमा उर्फ गुवल्ला सुबम्मा, जिंदा है. ठीक भाई दूज के दिन उसका भरतपुर के अपनाघर आश्रम में अपने भाई पैद्दा पोलईया से मिलन हुआ. इस मिलन ने न केवल भाई के जीवन में, बल्कि पूरे आश्रम में दीपावली की रोशनी को दोगुना कर दिया. तीन साल से बिछड़े भाई-बहन जब आमने-सामने आए तो हर आंख नम हो गई.
आंध्र प्रदेश के विश्वविख्यात तिरुपति बालाजी मंदिर से लगभग 55 किलोमीटर दूर गांव महासमुद्रम की निवासी सीमा मानसिक रूप से कमजोर थी. तीन वर्ष पूर्व वह अचानक बिना किसी को बताए घर से निकल गई. परिजनों ने हर संभव प्रयास किया. गांव, शहर और मंदिरों तक तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो उन्हें मृत मान लिया गया. परिवार के त्योहार बेरंग हो गए, दीपावली अंधेरे में डूब गई, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था. 24 मार्च, 2024 को जोधपुर से सीमा को भरतपुर स्थित 'अपना घर आश्रम' में उपचार और सेवा के लिए भर्ती कराया गया. महीनों की देखभाल, स्नेह और सेवा के बाद जब उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, तो उन्होंने अपने घर और गांव का नाम बताया. आश्रम की पुनर्वास टीम ने तत्परता दिखाते हुए उनके गांव महासमुद्रम, जिला तिरुपति (आंध्र प्रदेश) के मुखिया को सूचना भेजी.
सूचना मिलते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. भाई पैद्दा पोलईया ने कहा कि दीपावली के दिन जब हमें खबर मिली कि बहन जीवित है, तो लगा जैसे भगवान ने खुद हमारे घर में खुशियां भर दीं. अगले ही दिन, यानी भाई दूज पर, वे बहन से मिलने भरतपुर पहुंचे. जैसे ही आश्रम में बहन सीमा ने भाई को देखा, उनके आंसू रुक नहीं पाए. दोनों गले मिलकर फूट-फूट कर रो पड़े. वहां मौजूद हर व्यक्ति उस क्षण की पवित्रता और भावनाओं में डूब गया. बहन ने रोली से भाई का तिलक किया, मिठाई खिलाई और कहा, 'अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, भाई.' भाई ने बताया कि बहन के तीन बच्चे, दो बेटियां और एक बेटा हैं, जो उनके पास ही रहते हैं. अब बहन भी परिवार के साथ ही रहेगी.
'अपना घर आश्रम' के सचिव बसंतलाल गुप्ता ने बताया कि सीमा की पुनर्वास प्रक्रिया पूरी कर उन्हें सुरक्षित उनके परिवार के साथ आंध्र प्रदेश भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि 'अपना घर' सिर्फ उपचार नहीं करता, बल्कि खोए हुए जीवनों को फिर से परिवार से जोड़ने का कार्य भी करता है. सीमा और उनके भाई का मिलन इसी सेवा की एक जीवंत मिसाल है.