ETV Bharat / state

3 साल बाद भावुक मिलन: मृत समझी गई बहन मिली, दोगुनी हुई दीपावली और भाई दूज की खुशियां

भरतपुर: कभी-कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां उम्मीदें बुझ जाती हैं और इंतजार थम जाता है, लेकिन फिर कोई चमत्कार होता है और वही बुझी हुई आशा दीप बनकर फिर से जल उठती है. इसी तरह का एक चमत्कार हुआ, जब दीपावली पर खबर मिली कि तीन साल से लापता और मृत समझी जा चुकी बहन, सीमा उर्फ गुवल्ला सुबम्मा, जिंदा है. ठीक भाई दूज के दिन उसका भरतपुर के अपनाघर आश्रम में अपने भाई पैद्दा पोलईया से मिलन हुआ. इस मिलन ने न केवल भाई के जीवन में, बल्कि पूरे आश्रम में दीपावली की रोशनी को दोगुना कर दिया. तीन साल से बिछड़े भाई-बहन जब आमने-सामने आए तो हर आंख नम हो गई.

आंध्र प्रदेश के विश्वविख्यात तिरुपति बालाजी मंदिर से लगभग 55 किलोमीटर दूर गांव महासमुद्रम की निवासी सीमा मानसिक रूप से कमजोर थी. तीन वर्ष पूर्व वह अचानक बिना किसी को बताए घर से निकल गई. परिजनों ने हर संभव प्रयास किया. गांव, शहर और मंदिरों तक तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो उन्हें मृत मान लिया गया. परिवार के त्योहार बेरंग हो गए, दीपावली अंधेरे में डूब गई, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था. 24 मार्च, 2024 को जोधपुर से सीमा को भरतपुर स्थित 'अपना घर आश्रम' में उपचार और सेवा के लिए भर्ती कराया गया. महीनों की देखभाल, स्नेह और सेवा के बाद जब उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, तो उन्होंने अपने घर और गांव का नाम बताया. आश्रम की पुनर्वास टीम ने तत्परता दिखाते हुए उनके गांव महासमुद्रम, जिला तिरुपति (आंध्र प्रदेश) के मुखिया को सूचना भेजी.

पढ़ें: बिहार के श्रवण को चार साल बाद मिला परिवार, दिल्ली में बिछड़े थे परिवार से, अपनाघर आश्रम ने दी पनाह