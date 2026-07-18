ETV Bharat / state

दुर्ग में लापता महिला की संदिग्ध मौत, नाले किनारे मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद ही मौत के कारण और अन्य तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी.

DURG WOMAN MURDER
दुर्ग हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 1:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: पुलगांव नाला किनारे 55 वर्षीय महिला का अर्धनग्न शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान उरला निवासी भगवंतीन बाई (55 वर्ष) के रूप में हुई है. महिला बीते दिन से लापता थी और परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दुर्ग कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी. पुलिस महिला की तलाश में जुटी हुई थी, तभी उसका शव नाले के किनारे बरामद हुआ.

सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलगांव थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची. शव अर्धनग्न अवस्था में मिलने के कारण दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका भी जताई जा रही है.

दुर्ग में महिला का शव मिलने की जानकारी देते सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

जांच में जुटी पुलिस

सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलगांव नाला के पास महिला का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. प्रथम दृष्टया मृतका के सिर पर चोट के निशान मिले हैं. उन्होंने बताया कि परिजनों द्वारा महिला के लापता होने की सूचना पहले ही दुर्ग कोतवाली में दर्ज कराई गई थी और उसकी तलाश की जा रही थी.

पुलिस ने बताया कि इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने, आसपास के लोगों से पूछताछ करने और सभी संभावित पहलुओं की जांच में जुटी है.

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या उसके साथ किसी प्रकार की आपराधिक वारदात हुई थी?

मतांतरित परिवार को कफन दफन का आदेश देना सरपंच को पड़ा महंगा, वार्ड पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
जांजगीर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदी नाले उफान पर, कई इलाके जलमग्न, गाड़ी सहित बहे दो युवक
दुर्ग में नर्स की सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी, गिरफ्त में आरोपी


TAGGED:

MISSING WOMAN DIES IN DURG
दुर्ग महिला का शव मिला
DURG POLICE
DURG WOMAN MURDER
DURG WOMAN BODY FOUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.