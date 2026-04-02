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शाम को सब्जी लाने गई थी महिला, अगले दिन सुबह मंदिर के पास से मिली लाश

नालंदा: बिहार के नालंदा में दुर्गास्थान मंदिर के पास से संदिग्ध हालात में एक महिला का शव मिला है. मोहल्लेवासियों का कहना है कि महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या हुई है. मृतका की उम्र 46 साल बतायी जाती है और उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे.

कल शाम से लापता थी महिला: घटना के संबंध में मृतका के मामा ने बताया कि सुबह मंदिर के पास एक महिला गई थी. उसकी नजर शव पर पड़ी तो उसने घटना की जानकारी लोगों को दी. बुधवार शाम से हमारी भांजी लापता थी.

"देर शाम तक भांजी घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. रात तक कुछ पता नहीं चला तो सुबह थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पर विचार कर ही रहे थे कि एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली."- मृतका के मामा

मानसिक रूप से विक्षिप्त थी महिला: सूचना मिलते ही बिहार थानाध्यक्ष सम्राट दीपक दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहारशरीफ भेज दिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. उन्होंने आगे बताया कि कल शाम लगभग चार बजे महिला सब्जी लाने के लिए घर से निकली थी. वह मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, जिसका इलाज पहले से चल रहा था.

"घटना की बारीकी से जांच करने के बाद शव की पहचान कराई गई. शव की पहचान होने के बाद महिला पुलिस के द्वारा लाश की जांच की गयी, तो मृतका के पास से सल्फास की गोली का एक पैकेट बरामद हुआ है. यह प्रतीत हो रहा है, कि महिला की मौत सल्फास खाने से हुई है. फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा होगा."- नूरुल हक़, एएसपी बिहारशरीफ, नालंदा