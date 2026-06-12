घर से लापता हुई महिला उठाने जा रही थी खौफनाक कदम, तभी पुलिस ने बचाया, जानिए कैसे
उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग में पुलिस की तत्परता के कारण दो लोगों की जान बच गई. वरना बड़ा हादसा हो सकता था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 12, 2026 at 7:50 PM IST
थराली/रुद्रप्रयाग: चमोली पुलिस की सतर्कता, तकनीकी दक्षता और मानवीय संवेदनशीलता के चलते एक महिला की जान बच गई. थाना थराली क्षेत्र की एक महिला, जो बीते एक दिन से घर से लापता थी, उसे पुलिस ने पिंडर नदी किनारे से सुरक्षित बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया.
जानकारी के अनुसार थाना थराली क्षेत्र की एक महिला 11 जून को बिना बताए घर से कहीं चली गई थी, जिसकी जानकारी ग्वालदम चौकी इंचार्ज लक्ष्मण सिंह ने कोतवाली कर्णप्रयाग को दी. गुरुवार को परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी. इस दौरान महिला का व्हाट्सएप एक अन्य मोबाइल फोन में लॉगिन होने के कारण परिजनों को ऐसे संदेश प्राप्त हुए, जिससे लग रहा था कि वो कोई खौफनाक कदम उठा सकती है. ऐसी जानकारी मिलते ही पुलिस भी एक्टिव हुई.
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक कर्णप्रयाग विनोद थपलियाल के नेतृत्व में पुलिस टीम सक्रिय हो गई. एसओजी प्रभारी उपनिरीक्षक सतेन्द्र बुटोला की मदद से महिला की मोबाइल लोकेशन को लगातार ट्रैक किया गया. वहीं दूसरी ओर पुलिस टीमों ने संभावित क्षेत्रों में व्यापक खोज अभियान चलाया, वाहनों की सघन चेकिंग की. साथ ही पुलिस ने नदी किनारों पर भी तलाश शुरू कर दी.
लगातार प्रयासों के बाद महिला की लोकेशन सिमली क्षेत्र के पड़ूली गांव के नीचे पिंडर नदी किनारे मिलीय सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां महिला अकेले बैठी रो रही थी और गहरे मानसिक तनाव में दिखाई दी. स्थिति को भांपते हुए पुलिस कर्मियों ने धैर्य और संवेदनशीलता के साथ महिला से संवाद स्थापित किया. काफी देर तक समझाइश और काउंसलिंग के बाद महिला को सुरक्षित स्थान पर लाया गया. पुलिस के सकारात्मक प्रयासों का असर हुआ और महिला ने आत्मघाती कदम उठाने का इरादा छोड़ दिया. इसके बाद उसे सुरक्षित कोतवाली कर्णप्रयाग लाया गया, जहां आवश्यक काउंसलिंग बाद पुलिस ने महिला को परिजनों से सुपुर्द कर दिया.
मौत के मुहाने से जिंदगी वापस लाई एसडीआरएफ: उत्तराखंड में लगातार हो रही वर्षा के कारण नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे ही विषम हालात के बीच राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) ने अपनी त्वरित कार्रवाई और अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक व्यक्ति को मौत के मुहाने से सुरक्षित बाहर निकालकर नया जीवन प्रदान किया.
जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह कोतवाली सोनप्रयाग के माध्यम से एसडीआरएफ को सूचना प्राप्त हुई कि केदारनाथ यात्रा मार्ग के शटल पुल के पास एक व्यक्ति नदी किनारे विशाल चट्टानों और पत्थरों के बीच फंस गया है. नदी का तीव्र बहाव और लगातार बढ़ता जलस्तर उसकी जान के लिए गंभीर खतरा बन चुका था. सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई.
मौके पर पहुंची टीम ने पाया कि संबंधित व्यक्ति उफनती नदी के बेहद निकट एक चट्टान के पास फंसा हुआ था, जो खुद सुरक्षित स्थान तक पहुंचने में पूरी तरह असमर्थ था. परिस्थितियां अत्यंत चुनौतीपूर्ण थीं और किसी भी क्षण बड़ा हादसा हो सकता था.
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ के प्रशिक्षित जवानों ने बिना समय गंवाए वैकल्पिक व दुर्गम मार्ग से घटनास्थल तक पहुंच बनाई. विषम भौगोलिक परिस्थितियों, फिसलन भरे मार्गों और तेज बहाव के बीच टीम ने अत्यंत सूझबूझ, धैर्य और साहस का परिचय देते हुए सफल रेस्क्यू अभियान संचालित किया और व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
रेस्क्यू किए गए व्यक्ति की पहचान बचन सिंह (56 वर्ष), पुत्र गोविंद सिंह, निवासी मटधार, घनसाली, जनपद टिहरी गढ़वाल के रूप में हुई हैय प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के पश्चात एसडीआरएफ टीम द्वारा उन्हें सरकारी वाहन से सोनप्रयाग चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया.
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