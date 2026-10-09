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बिहार में जुड़ेंगे छूटे हुए वोटर, SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

कॉसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

बिहार में छूटे नाम वोटर लिस्ट से जुड़ेंगे