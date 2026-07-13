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कुएं से मिला लापता ग्रामीण का शव, दहशत में लोग, सूरजपुर के ग्राम ओड़गी की घटना

मृतक ग्रामीण दयासिंह पिछले 3 दिनों से लापता था. पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई के बाद शव को पीएम के लिए भेजा.

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कुएं से मिला लापता ग्रामीण का शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 13, 2026 at 5:20 PM IST

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सूरजपुर: बीते दिनों दिनों से लापता चल रहे ग्रामीण का शव उसके ही गांव से बरामद हुआ. शव घर के पास कुएं में पड़ा था. कुएं से जब बदबू आने लगी तो लोगों की नजर कुएं में पड़े शव पर पड़ी. घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस की दी. खबर मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला. पंचनामे की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि ग्रामीण की मृत्यु कैसे और कम हुई.

कुएं में मिली लापता ग्रामीण की लाश

गांव वालों ने मृतक की पहचान दयासिंह के रुप में की है. ग्रामीणों का कहना है कि मृतक ग्रामीण पिछले तीन दिनों से अपने घर से लापता था. परिवार वाले अपने स्तर से ग्रामीण को खोज रहे थे. पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि ग्रामीण कैसे कुएं तक पहुंचा और उसमें गिरा. गांव वाले इस बात का शक भी जता रहे हैं कि किसी ने उसकी हत्या कर शव को कुएं मे डाल दिया. हालाकि जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि दयासिंह की मौत कैसे हुई.

कुएं से मिला लापता ग्रामीण का शव (ETV Bharat)

हमने मर्ग कायम पर जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि ग्रामीण की मौत कैसे हुई और वो कुएं में कैसे गिरा. हम सभी एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं. जल्द ही इस मामले को सुलझा लेंगे: योगेश कुमार देवांगन, एडिशनल एसपी, सूरजपुर

मृतक ग्रामीण की पत्नी की भी हो चुकी है पूर्व में मौत

ग्रामीणों ने बताया कि दयासिंह की पत्नी की मौत काफी पहले हो चुकी है. दयासिंह की एक मासूम बच्ची है जिसकी वो अकेले देखभाल किया करता था. पहले मां और अब पिता की मौत से बच्ची बिल्कुल अनाथ हो गई है. गांव वाले अब इस बात को लेकर परेशान हैं कि बच्ची की देखभाल और उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा. गांव वालों ने जिला प्रशासन से इस मामले में उचित कदम उठाने की मांग की है. दयासिंह की मौत के बाद से इलाके में मातम का माहौल है.

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