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जालौन में लापता किशोर की हत्या; बाड़े में मिट्टी के ढेर में दबा मिला शव, संदिग्धों से पूछताछ जारी

अपर पुलिस अधीक्षक जालौन प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि जल्द ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा."

कमल प्रताप सिंह (फाइल फोटो)
कमल प्रताप सिंह (फाइल फोटो) (Photo credit: पुलिस मीडिया सेल)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 10:05 PM IST

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जालौन : माधौगढ़ क्षेत्र में 25 मार्च से लापता चल रहे किशोर की हत्या कर दी गई. किशोर का शव बाड़े में मिट्टी के ढेर में मिलने के बाद हड़कंप मच गया. पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

माधौगढ़ क्षेत्र के रुद्रपुरा गांव निवासी कमल प्रताप सिंह उर्फ कुक्के (16) पुत्र परमाल सिंह 25 मार्च को घर से निकला था. परिजनों के अनुसार, वह अपने परिचितों के पास जाने की बात कहकर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा. काफी तलाश के बाद 27 मार्च को थाना माधौगढ़ में गुमशुदगी की सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी.


मामले का खुलासा 8 अप्रैल को उस समय हुआ, जब पुलिस को सूचना मिली कि लापता किशोर का शव गांव में एक बाड़े में मिट्टी में दबा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस, फील्ड यूनिट और अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को बरामद किया. पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौके पर साक्ष्य संकलन के साथ वीडियोग्राफी भी कराई गई.

क्षेत्राधिकारी माधौगढ़ अंबुज सिंह यादव ने बताया कि जिस स्थान से शव बरामद हुआ है, वह एक व्यक्ति का बाड़ा है. उन्होंने कहा कि पूछताछ की जा रही है और कुछ अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि फिलहाल संदिग्धों से गहन पूछताछ जारी है. हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, हालांकि प्रारंभिक तौर पर आपसी विवाद की बात सामने आ रही है. उन्होंने कहा कि घटना पूर्व नियोजित है या नहीं, इस पर भी जांच की जा रही है.

अपर पुलिस अधीक्षक जालौन प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज होने के बाद से ही पुलिस मामले की जांच में जुटी थी. अब शव बरामद होने के बाद जांच को और तेज कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि “घटना के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं. फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया है और संदिग्धों से पूछताछ जारी है. जल्द ही साक्ष्यों के आधार पर घटना का सफल अनावरण किया जाएगा."


घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है. उन्होंने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. परिजनों का कहना है कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वे न्याय के लिए संघर्ष जारी रखेंगे. फिलहाल पुलिस कई टीमों के साथ मामले की गहनता से जांच कर रही है. गांव और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

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