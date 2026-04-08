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जालौन में लापता किशोर की हत्या; बाड़े में मिट्टी के ढेर में दबा मिला शव, संदिग्धों से पूछताछ जारी

जालौन : माधौगढ़ क्षेत्र में 25 मार्च से लापता चल रहे किशोर की हत्या कर दी गई. किशोर का शव बाड़े में मिट्टी के ढेर में मिलने के बाद हड़कंप मच गया. पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

माधौगढ़ क्षेत्र के रुद्रपुरा गांव निवासी कमल प्रताप सिंह उर्फ कुक्के (16) पुत्र परमाल सिंह 25 मार्च को घर से निकला था. परिजनों के अनुसार, वह अपने परिचितों के पास जाने की बात कहकर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा. काफी तलाश के बाद 27 मार्च को थाना माधौगढ़ में गुमशुदगी की सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी.



मामले का खुलासा 8 अप्रैल को उस समय हुआ, जब पुलिस को सूचना मिली कि लापता किशोर का शव गांव में एक बाड़े में मिट्टी में दबा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस, फील्ड यूनिट और अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को बरामद किया. पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौके पर साक्ष्य संकलन के साथ वीडियोग्राफी भी कराई गई.



क्षेत्राधिकारी माधौगढ़ अंबुज सिंह यादव ने बताया कि जिस स्थान से शव बरामद हुआ है, वह एक व्यक्ति का बाड़ा है. उन्होंने कहा कि पूछताछ की जा रही है और कुछ अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि फिलहाल संदिग्धों से गहन पूछताछ जारी है. हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, हालांकि प्रारंभिक तौर पर आपसी विवाद की बात सामने आ रही है. उन्होंने कहा कि घटना पूर्व नियोजित है या नहीं, इस पर भी जांच की जा रही है.



