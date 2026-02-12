ETV Bharat / state

अलीगढ़ से लापता संस्पेंडेड इंस्पेक्टर केस; मां ने पूर्व SSP पर लगाया हत्या कराने का आरोप

पुलिस क्षेत्राधिकारी जेएन अस्थाना ने बताया कि एक डेड बॉडी मिली थी. शिनाख्त के लिए परिजनों को बुलाया गया था.

मां ने पूर्व एसएसपी पर लगाया हत्या का गंभीर आरोप.
मां ने पूर्व एसएसपी पर लगाया हत्या का गंभीर आरोप. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 12:12 PM IST

अलीगढ़: जिले के महुआखेड़ा थाना क्षेत्र से 5 महीने पहले गायब हुए सस्पेंडेड इंस्पेक्टर अनुज कुमार के मामले में नया मोड़ आ गया है. लापता इंस्पेक्टर की मां सुशीला देवी ने जिले के पूर्व एसएसपी संजीव सुमन पर बेटे की हत्या कराने का गंभीर आरोप लगाया है.

मां सुशीला का कहना है कि उनके बेटे को महुआखेड़ा थाना पुलिस घर से अपने साथ ले गई थी. इसका वीडियो भी उनके पास है. इसके बाद से उनके बेटे का कोई सुराग नहीं लग सका है.

DNA सैंपल लिए गए: वहीं, मामले के जांच अधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी जेएन अस्थाना ने बताया कि एक डेड बॉडी मिली थी. शिनाख्त के लिए परिजनों को बुलाया गया था. इस मामले में डीएनए सैंपल लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

अलीगढ़ पुलिस की तरफ से भी सोशल मीडिया एक्स पर कहा गया है कि प्रकरण में अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है. आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया है.

मां ने पूर्व SSP पर लगाया हत्या कराने का आरोप. (Video Credit: ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला: मूलरूप से गाजियाबाद के कवि नगर क्षेत्र स्थित अवंतिका कॉलोनी निवासी अनुज कुमार अलीगढ़ के महुआखेड़ा क्षेत्र के प्रभात नगर, धनीपुर मंडी इलाके में परिवार के साथ रहते थे.

17 सितंबर 2025 को वह अचानक लापता हो गए. इस मामले में महुआखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले की विवेचना हाथरस के सीओ सिकंदरा राव जेएन अस्थाना कर रहे हैं.

पत्नी के साथ मनमुटाव: मां का आरोप है कि जिस दिन अनुज गायब हुए, उस दिन पुलिस उन्हें घर से अपने साथ ले गई थी. हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से स्पष्ट पुष्टि नहीं की गई है.

अनुज कुमार को विभागीय कार्य में लापरवाही और गैरहाजिर रहने के आरोप में तत्कालीन एसएसपी संजीव सुमन ने निलंबित किया था. अधिकारियों के समक्ष पेश न होने पर उन पर 50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था.

मां ने लगाए गंभीर आरोप: मां सुशीला देवी ने बताया कि मेरा बेटा अनुज कुमार अलीगढ़ पुलिस में तैनात था. मां ने बताया कि मकान मालिक के अनुसार, पुलिस वाले ही उन्हें अपने साथ ले गए थे. अनुज का फोन भी ले लिया था. वह 5 महीने से घर नहीं लौटा है.

मां सुशीला देवी ने आरोप लगाया कि मेरे बेटे को पूर्व एसएसपी संजीव सुमन ने गायब करवा दिया है. डेढ़ महीने बाद मुझे बताया गया कि उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है. वहीं मां ने बताया कि पत्नी से विवाद था और किस घर में झगड़ा नहीं होता है.

सुशीला देवा ने बताया कि 5 महीने से बेटे को ढूंढ-ढूंढकर धक्के खा रही हूं. जांच के दौरान 17 सितंबर के बाद मिले अज्ञात शवों की भी छानबीन की गई. इसी क्रम में दाऊद खान रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर एक शव मिला था, जो ट्रेन की चपेट में आने से क्षत-विक्षत हो गया था.

जीआरपी ने पहचान न होने पर उसका अंतिम संस्कार अज्ञात के रूप में कर दिया. शव के पास मिले कपड़े इंस्पेक्टर अनुज के कपड़ों से मिलते-जुलते बताए गए, जिसके बाद मां और भाई को जीआरपी थाने बुलाया गया.

जीआरपी थाना प्रभारी संदीप तोमर ने बताया कि परिजनों को शव से बरामद कपड़े और सामान दिखाए गए, लेकिन मां सुशीला देवी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये उनके बेटे के कपड़े नहीं हैं. उन्होंने डीएनए जांच कराने की सहमति भी जताई है, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

मृतक कोटे से मिली थी नौकरी: अनुज कुमार को वर्ष 2012 में मृतक आश्रित कोटे से पुलिस सेवा में नियुक्ति मिली थी. उनके लापता होने के बाद से परिवार लगातार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के दरवाजे खटखटा रहा है.

मां सुशीला देवी मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के समक्ष भी अपनी शिकायत रख चुकी हैं. अब उन्होंने पूर्व एसएसपी पर सीधे हत्या का आरोप लगाकर मामले को और गंभीर बना दिया है. पुलिस महकमे में भी इस घटनाक्रम को लेकर हलचल है.

