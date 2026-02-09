ETV Bharat / state

बस्ती में धरना पर बैठे मृतक दरोगा के एडीएम भाई, एसपी, डीआईजी पर लगाए कई गंभीर आरोप

एडीएम झांसी अरुण कुमार गौड़ धरने पर बैठे ( Photo Credit; ETV Bharat )