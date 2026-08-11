रक्षाबंधन का सबसे बड़ा तोहफा: 16 साल से सूनी कलाई पर फिर सजेगी राखी, आश्रम में जीवित मिली लापता बहन
अपना घर आश्रम ने 16 साल से लापता मध्य प्रदेश की उमा को इलाज के बाद पहले उनके भाइयों से मिलाया.
Published : August 11, 2026 at 6:47 PM IST
भरतपुर: क्या कोई सोच सकता है कि जिस बहन को 16 साल पहले मरा हुआ मानकर दिल पर पत्थर रख लिया गया हो, वह अचानक आपको आपको मिल जाए? ऐसा ही एक वाकया भरतपुर के 'अपना घर आश्रम' में हकीकत बनकर सामने आया है. मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बारधा का वह परिवार, जो अपनी लाडली उमा को खोजने की हर उम्मीद छोड़ चुका था, उसकी आंखें उस वक्त चमक उठीं, जब उन्हें पता चला कि उनकी बहन जीवित है. रक्षाबंधन के ठीक पहले जब भाई मुन्नालाल और प्रवेश कुमार आश्रम पहुंचे, तो 16 साल की जुदाई पल भर में खत्म हो गई.
पति की मौत के बाद मानसिक आघात झेलकर अपने तीन मासूम बच्चों और मायके से दूर हुई उमा का अपने भाइयों के गले लगकर रोना, हर किसी के दिल को झकझोर गया. बहन के जीवित होने की जानकारी मिलते ही मध्यप्रदेश से उसके दोनों भाई मुन्नालाल और प्रवेश कुमार भरतपुर पहुंचे. आश्रम में जैसे ही दोनों भाइयों ने 16 साल बाद अपनी बहन उमा प्रभुजी को सामने देखा, कुछ पल के लिए मानो समय थम गया. वर्षों की तलाश, इंतजार और बिछड़ने का दर्द खुशी के आंसुओं में बदल गया. भाई-बहन एक-दूसरे को देखते रहे और उनकी आंखों से आंसू छलकते रहे. इस भावुक मिलन को देखकर आश्रम में मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं.
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11 जुलाई 2011 को मिली थीं उमा: अपना घर आश्रम के सचिव नरेंद्र तिवारी ने बताया कि उमा प्रभुजी को 11 जुलाई 2011 को दौसा जिले के समलेटी क्षेत्र से अपना घर आश्रम भरतपुर की रेस्क्यू टीम ने असहाय और लावारिस अवस्था में रेस्क्यू किया था. उस समय उनकी मानसिक स्थिति बेहद कमजोर थी. वह अपना नाम, पता और परिवार के बारे में कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थीं. पहचान नहीं होने के कारण आश्रम में उनका नाम बैनी बाई रखा गया. इसके बाद आश्रम में उनके सेवा, उपचार और पुनर्वास का सिलसिला शुरू हुआ. आश्रम की नियमित देखभाल, उपचार, अपनत्व और सेवा के वातावरण का धीरे-धीरे उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ा. समय के साथ उनकी स्थिति में सुधार होने लगा. दूसरी ओर आश्रम की टीम लगातार उनके परिजनों की तलाश भी करती रही.
मध्यप्रदेश के गांव बारधा तक पहुंची तलाश: उमा प्रभुजी के परिवार तक पहुंचने में अपना घर आश्रम की टीम के साथ पुनर्वास कार्य में सहयोग कर रहे सुभाष शर्मा के प्रयास महत्वपूर्ण रहे. लगातार प्रयासों के बाद मध्यप्रदेश स्थित उनके गांव बारधा में संपर्क स्थापित किया गया. गांव के मुखिया के माध्यम से जब उमा के आश्रम में होने की सूचना उनके परिवार तक पहुंची तो शुरुआत में परिजनों को इस पर विश्वास ही नहीं हुआ, जब यह जानकारी पुख्ता हुई कि आश्रम में रह रही महिला कोई और नहीं, बल्कि वर्षों से लापता उनकी बहन उमा ही हैं, तो परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. भाई मुन्नालाल और प्रवेश कुमार बिना देर किए भरतपुर के लिए रवाना हो गए. दोनों के मन में वर्षों से कई सवाल थे, क्या बहन जीवित होगी, कैसी होगी और क्या उन्हें पहचान पाएगी? आश्रम पहुंचने के बाद इन सभी सवालों का जवाब उन्हें अपनी आंखों के सामने मिल गया.
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पति की मौत के बाद बिगड़ी थी मानसिक स्थिति: भाई मुन्नालाल ने बताया कि वर्ष 2009 में उमा के पति काशीराम का निधन हो गया था. पति की मृत्यु के बाद उमा की मानसिक स्थिति और अधिक कमजोर हो गई. इसी दौरान वह अपने ससुराल से अपने दो बेटों नीरज और भईयालाल तथा बेटी अंजू को छोड़कर बिना किसी को बताए कहीं चली गई. कुछ समय बाद जब परिवार को उमा के घर से चले जाने की जानकारी मिली तो परिजनों ने ससुराल पक्ष से संपर्क किया. वहां से उन्हें बताया गया कि उमा को मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिवार ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कभी बहन से मिलने नहीं दिया गया. इसके बाद परिजनों ने उमा की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी. रिश्तेदारों से संपर्क किया गया, अस्पतालों में तलाश की गई और दूसरे संभावित स्थानों पर भी उन्हें खोजा गया, लेकिन वर्षों तक कोई सुराग नहीं मिला. समय बीतने के साथ परिवार की उम्मीद भी कमजोर होती चली गई और आखिरकार उन्होंने मान लिया कि शायद उमा अब इस दुनिया में नहीं हैं.
आश्रम पहुंचते ही 16 साल का इंतजार हुआ खत्म: जब दोनों भाइयों को पता चला कि उनकी बहन उमा भरतपुर के अपना घर आश्रम में रह रही हैं तो उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था. आश्रम पहुंचकर जैसे ही उन्होंने उमा को सामने देखा, वर्षों से दबे भाव एक साथ बाहर आ गए. बहन को जीवित देखकर दोनों भाइयों की आंखों में खुशी के आंसू थे. यह सिर्फ भाई-बहन का मिलन नहीं था, बल्कि 16 वर्षों की तलाश, इंतजार का अंत था, जिस परिवार ने बहन को खो दिया मान लिया था, उसी परिवार के सामने वह वर्षों बाद जीवित खड़ी थी. बहन से मिलकर मुन्नालाल भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि आज वे बेहद खुश हैं कि भगवान ने उन्हें उनकी बहन से मिला दिया.
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मुन्नालाल ने बताया कि उन्होंने बहन के मिलने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी और उन्हें लगता था कि शायद वह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भगवान ने उनकी पुकार सुन ली. उन्होंने भावुक होकर कहा कि सावन के इस पावन माह में 16 साल से सूनी पड़ी कलाई फिर से हरी-भरी हो गई. मुन्नालाल की यह बात सुनकर आश्रम में मौजूद लोग भी भावुक हो गए. भाइयों ने बहन से मिलकर उनका मुंह मीठा कराया. आश्रम की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उमा प्रभुजी अपने दोनों भाइयों के साथ मध्यप्रदेश के लिए रवाना हो गईं. 16 साल का यह लंबा वनवास खत्म होने के बाद जब उमा गाड़ी में बैठकर अपने भाइयों के साथ घर के लिए निकलीं, तो आश्रम का माहौल बेहद भावुक था.