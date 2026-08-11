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रक्षाबंधन का सबसे बड़ा तोहफा: 16 साल से सूनी कलाई पर फिर सजेगी राखी, आश्रम में जीवित मिली लापता बहन

भरतपुर: क्या कोई सोच सकता है कि जिस बहन को 16 साल पहले मरा हुआ मानकर दिल पर पत्थर रख लिया गया हो, वह अचानक आपको आपको मिल जाए? ऐसा ही एक वाकया भरतपुर के 'अपना घर आश्रम' में हकीकत बनकर सामने आया है. मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बारधा का वह परिवार, जो अपनी लाडली उमा को खोजने की हर उम्मीद छोड़ चुका था, उसकी आंखें उस वक्त चमक उठीं, जब उन्हें पता चला कि उनकी बहन जीवित है. रक्षाबंधन के ठीक पहले जब भाई मुन्नालाल और प्रवेश कुमार आश्रम पहुंचे, तो 16 साल की जुदाई पल भर में खत्म हो गई.

पति की मौत के बाद मानसिक आघात झेलकर अपने तीन मासूम बच्चों और मायके से दूर हुई उमा का अपने भाइयों के गले लगकर रोना, हर किसी के दिल को झकझोर गया. बहन के जीवित होने की जानकारी मिलते ही मध्यप्रदेश से उसके दोनों भाई मुन्नालाल और प्रवेश कुमार भरतपुर पहुंचे. आश्रम में जैसे ही दोनों भाइयों ने 16 साल बाद अपनी बहन उमा प्रभुजी को सामने देखा, कुछ पल के लिए मानो समय थम गया. वर्षों की तलाश, इंतजार और बिछड़ने का दर्द खुशी के आंसुओं में बदल गया. भाई-बहन एक-दूसरे को देखते रहे और उनकी आंखों से आंसू छलकते रहे. इस भावुक मिलन को देखकर आश्रम में मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं.

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11 जुलाई 2011 को मिली थीं उमा: अपना घर आश्रम के सचिव नरेंद्र तिवारी ने बताया कि उमा प्रभुजी को 11 जुलाई 2011 को दौसा जिले के समलेटी क्षेत्र से अपना घर आश्रम भरतपुर की रेस्क्यू टीम ने असहाय और लावारिस अवस्था में रेस्क्यू किया था. उस समय उनकी मानसिक स्थिति बेहद कमजोर थी. वह अपना नाम, पता और परिवार के बारे में कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थीं. पहचान नहीं होने के कारण आश्रम में उनका नाम बैनी बाई रखा गया. इसके बाद आश्रम में उनके सेवा, उपचार और पुनर्वास का सिलसिला शुरू हुआ. आश्रम की नियमित देखभाल, उपचार, अपनत्व और सेवा के वातावरण का धीरे-धीरे उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ा. समय के साथ उनकी स्थिति में सुधार होने लगा. दूसरी ओर आश्रम की टीम लगातार उनके परिजनों की तलाश भी करती रही.

मध्यप्रदेश के गांव बारधा तक पहुंची तलाश: उमा प्रभुजी के परिवार तक पहुंचने में अपना घर आश्रम की टीम के साथ पुनर्वास कार्य में सहयोग कर रहे सुभाष शर्मा के प्रयास महत्वपूर्ण रहे. लगातार प्रयासों के बाद मध्यप्रदेश स्थित उनके गांव बारधा में संपर्क स्थापित किया गया. गांव के मुखिया के माध्यम से जब उमा के आश्रम में होने की सूचना उनके परिवार तक पहुंची तो शुरुआत में परिजनों को इस पर विश्वास ही नहीं हुआ, जब यह जानकारी पुख्ता हुई कि आश्रम में रह रही महिला कोई और नहीं, बल्कि वर्षों से लापता उनकी बहन उमा ही हैं, तो परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. भाई मुन्नालाल और प्रवेश कुमार बिना देर किए भरतपुर के लिए रवाना हो गए. दोनों के मन में वर्षों से कई सवाल थे, क्या बहन जीवित होगी, कैसी होगी और क्या उन्हें पहचान पाएगी? आश्रम पहुंचने के बाद इन सभी सवालों का जवाब उन्हें अपनी आंखों के सामने मिल गया.