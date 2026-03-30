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आश्रितों को बारह साल बाद मिला मुआवजा, 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान लापता हुए थे मतदान कर्मी मार्टिंन कच्छप

गढ़वा में लापता मतदान कर्मी के आश्रितों को बारह साल बाद मुआवजा मिला है.

Missing Polling Officer Dependents Receive Compensation After Twelve Years in Garhwa
आश्रित को सांकेतिक चेक प्रदान करते डीसी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 30, 2026 at 8:01 PM IST

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गढ़वाः आखिरकार 12 साल के बाद चुनाव आयोग ने लापता मतदान कर्मी के आश्रितों की सुध ली. जिसके तहत परिजनों को मुआवजा राशि सौंपी गयी है. गढ़वा डीसी के हाथों आश्रित को राहत राशि प्रदान की गयी है. इसके साथ प्रशासन ने परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की.

जिला में लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान पलामू लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदान के बाद डालटनगंज के बाजार समिति स्थित वज्रगृह में मतपेटी जमा करने के बाद मार्टिन कच्छप लापता हो गये. इसके बाद इन 12 वर्षों में उनका कुछ पता नहीं चला.

मार्टिन के परिजनों के प्रति संवेदना एवं सहयोग व्यक्त करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त दिनेश यादव द्वारा उनकी पत्नी किरण तिर्की को 10 लाख की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया गया. यह सहायता राशि प्रशासन द्वारा मानवीय संवेदनाओं एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रदान की गई है. जिससे प्रभावित परिवार को इस कठिन समय में आर्थिक संबल मिल सके.

जानकारी देते डीसी (ETV Bharat)

इस अवसर पर प्रशासन की ओर से परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई. डीसी ने कहा कि यह बहुत दुःख की बात है कि गायब हुआ मतदान कर्मी आजतक वापस नहीं लौटा. हम उनके परिजनों को सहायता राशि दी है ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके. चुनाव कराने में कर्मियों की अहम भूमिका होती है.

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डालटनगंज के बाजार समिति
GARHWA DC DINESH YADAV
COMPENSATION AFTER TWELVE YEARS
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