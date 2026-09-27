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पलामू से लापता तीन नाबालिग लड़कियां सकुशल बरामद, बिहार के गोपालगंज से किया गया रेस्क्यू

शहर थाना, मेदिनीनगर ( Etv Bharat )

पलामूः जिला पलामू के मेदिनीनगर से लापता तीन नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने बिहार के गोपालगंज से बरामद किया है. तीनों नाबालिग बिहार के गोपालगंज में नेपाल से सटे हुए इलाकों में मजदूरी का कार्य कर रही थीं.