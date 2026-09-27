पलामू से लापता तीन नाबालिग लड़कियां सकुशल बरामद, बिहार के गोपालगंज से किया गया रेस्क्यू
पलामू में घर से नाराज होकर निकलीं तीन नाबालिग लड़कियों को बिहार के गोपालगंज से बरामद किया गया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 27, 2026 at 12:19 PM IST
पलामूः जिला पलामू के मेदिनीनगर से लापता तीन नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने बिहार के गोपालगंज से बरामद किया है. तीनों नाबालिग बिहार के गोपालगंज में नेपाल से सटे हुए इलाकों में मजदूरी का कार्य कर रही थीं.
दरअसल, मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र से 24 सितंबर को तीन नाबालिग लड़कियां गायब हो गई थी. परिजनों ने पूरे मामले में पुलिस को जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया.
पुलिस पहुंची गोपालगंज
तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पलामू पुलिस को सूचना मिली कि तीनों नाबालिग बिहार के गोपालगंज के इलाके में हैं. इसी सूचना के आलोक में मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस की एक स्पेशल टीम बिहार के गोपालगंज के एक इलाके में गई. वहां से तीनों नाबालिग का रेस्क्यू किया गया.
'मेदिनीनगर से तीन नाबालिग लड़कियां गायब हो गई थीं. तीनों को बरामद कर लिया गया है. तीनों के गायब होने के मामले में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था.' - कपिल चौधरी, पलामू एसपी
नाराज होकर घर से चली गई थीं लड़कियां
बरामद तीन लड़कियों में दो चचेरी बहने हैं. दरअसल, नाबालिग लड़कियों के गायब होने के दर्ज मामले 24 घंटे के बाद अपहरण के मामले में तब्दील हो जाते हैं. घटना से पहले तीनों लड़कियां मेदिनीनगर के गांधी पार्क घूमने के लिए गई हुई थीं. उसके बाद वह घर वापस आ गई थीं. जहां पर तीनों को डांट पड़ी थी. डांट से नाराज होकर तीनों लड़कियां घर से बाहर चली गई थीं.
यह भी पढ़ेंः
महज 30 हजार रुपये के लिए किया दो युवकों का अपहरण, चंद घंटे में अपहृत बरामद, अपराधी सलाखों के पीछे
चतरा में एमसीसी के नाम पर छह ग्रामीणों के अपहरण मामले का खुलासा, दो अपराधी गिरफ्तार और तीन नाबालिग निरुद्ध
अपहृत समझकर जिसे ढूंढ रही थी बोकारो पुलिस, प्रेमी संग हुई थी फरार, 9 महीने बाद हरियाणा में मिली