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आसफनगर झाल से बरामद हुआ रहस्यमय ढंग से लापता शख्स का शव, परिवार में मचा कोहराम

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर क्षेत्र में रहस्यमय ढंग से लापता हुए शख्स का शव मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के आसफनगर झाल से बरामद हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, (45 वर्षीय) मुकेश कुमार लक्सर कोतवाली क्षेत्र के नेहन्दपुर सेठारी गांव का निवासी था, 13 जुलाई सोमवार की सुबह मुकेश प्रति दिन की तरह ज्वालापुर काम पर जाने की बात कहकर अपने घर से निकला था, जब देर रात तक वह वापस नहीं लोटा तो परिजनों को उसकी चिंता हुई. जिसके बाद परिजनों ने उसके मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसका फोन बंद मिला. इसके बाद परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां उसकी काफी तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका. वहीं, बुधवार के दिन उसके परिजन तलाश करते हुए पिरान कलियर पहुंचे, जहां पर उन्हें पता चला कि मुकेश कुमार की बाइक कांवड़ पटरी मार्ग पर लावारिस हालत में मिली.