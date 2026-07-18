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आसफनगर झाल से बरामद हुआ रहस्यमय ढंग से लापता शख्स का शव, परिवार में मचा कोहराम

पिरान कलियर क्षेत्र में लापता व्यक्ति का शव मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है. वहीं मृतक के परिवार में मातम छाया है.

Roorkee person deat
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 18, 2026 at 7:55 AM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर क्षेत्र में रहस्यमय ढंग से लापता हुए शख्स का शव मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के आसफनगर झाल से बरामद हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, (45 वर्षीय) मुकेश कुमार लक्सर कोतवाली क्षेत्र के नेहन्दपुर सेठारी गांव का निवासी था, 13 जुलाई सोमवार की सुबह मुकेश प्रति दिन की तरह ज्वालापुर काम पर जाने की बात कहकर अपने घर से निकला था, जब देर रात तक वह वापस नहीं लोटा तो परिजनों को उसकी चिंता हुई. जिसके बाद परिजनों ने उसके मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसका फोन बंद मिला. इसके बाद परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां उसकी काफी तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका. वहीं, बुधवार के दिन उसके परिजन तलाश करते हुए पिरान कलियर पहुंचे, जहां पर उन्हें पता चला कि मुकेश कुमार की बाइक कांवड़ पटरी मार्ग पर लावारिस हालत में मिली.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो सकेंगे, फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की छानबीन की जा रही है.
-कमल मोहन भंडारी, पिरान कलियर कोतवाली प्रभारी

कलियर पुलिस ने बाइक को अपने कब्जे में लेकर कोतवाली में रख लिया था, इसके बाद मुकेश की पत्नी अंजू ने पुलिस को तहरीर देकर उसकी तलाश के लिए गुहार लगाई, कलियर पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी थी, वहीं, मामले ने उस समय दुखद मोड़ ले लिया जब मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के आसफनगर झाल से एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई. वहीं मुकेश का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया और मामले छानबीन में जुट गई. पिरान कलियर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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