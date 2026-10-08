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पलामू में लापता व्यक्ति का शव बरामद, अवैध संबंध में हत्या की आशंका

पलामूः जिला के पांडू थाना क्षेत्र में एक गड्ढे से चार दिन से लापता व्यक्ति का शव बरामद हुआ है. पुलिस को आशंका है कि अवैध संबंध के कारण व्यक्ति की हत्या हुई है, पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दो संदिग्ध को हिरासत में लिया है.

पांडू थाना क्षेत्र के रहने वाले जनार्धन चौधरी पिछले चार दिन से लापता थे. परिजन अपने स्तर से खोजबीन कर रहे थे लेकिन उनका पता नहीं चल पाया था अंत में परिजनों ने लापता होने की जानकारी पुलिस के साथ साझा की.

गुरुवार को कुछ लड़के बैरियाटांड़ में खेलने के लिए गए थे तो इस दौरान देखा कि एक-एक गड्ढे में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस के साथ जानकारी को साझा किया. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जनार्धन चौधरी के रूप में पहचान किया.

पांडु थाना प्रभारी बिगेश कुमार राय ने बताया अवैध संबंध के कारण हत्या की आशंका व्यक्त की गई है पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है. परिजनों के आवेदन मिलने के बाद पूरे मामले में एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और पुलिस अनुसंधान कर रही है. इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन और शुभचिंतक तक मौके पर पहुंच गए है. शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल भेजा गया है.