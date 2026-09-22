बाजू पर बने टैटू से ढूंढ निकाला परिवार का पता, 35 साल बाद अपनों से मिली लापता महिला
35 साल बाद ओड़िशा की प्रमिला को उनका परिवार वापस मिल गया. एसडीएम समृतिका नेगी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 1:08 PM IST
मंडी: करीब 35 वर्षों से परिवार से दूर रहीं ओड़िशा की प्रमिला आखिरकार अपने अपनों से दोबारा मिलेंगी. 'मिशन अपनों तक' के प्रयासों से परिवार की तलाश पूरी हुई और दशकों बाद उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से अपने परिजनों से बातचीत की. परिवार से बात करते समय भावुकता का ऐसा पल आया कि परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े.
परिवार भी कई साल पहले प्रमिला के मिलने की उम्मीद खो चुका था, लेकिन जैसे ही वीडियो कॉल पर उन्हें देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और भावुक हो उठा. दरअसल प्रमिला मूल रूप से अलुपुआ पंचायत, जिला केंद्रापड़ा, ओड़िशा की रहने वाली हैं. कुछ सरकारी रिकॉर्ड में उनकी पहचान रामकली मलिक के नाम से भी दर्ज थी. प्रमिला के परिवार तक पहुंचने की यह कहानी कई छोटे-छोटे सुरागों कई लोगों के सहयोग, मेहनत से आगे बढ़ी.
समृतिका नेगी ने की अपनों से मिलवाने की शुरुआत
दरअसल एसडीएम बल्ह समृतिका नेगी ने तहसील कल्याण अधिकारी धर्मशीला के साथ एक दिन वृद्ध आश्रम, भंगरोटू का दौरा किया और प्रमिला से संवेदनशीलता के साथ बातचीत की. बातचीत के दौरान उन्होंने अपने घर, परिवार और बीते जीवन से जुड़ी कुछ स्मृतियां साझा कीं. उनकी बाजु पर ओड़िशा भाषा में बना एक नाम का टैटू खोज में अहम सुराग साबित हुआ. इससे उनके ओड़िशा के होने का आंदेशा लगा. इसके अलावा बातचीत के दौरान उन्होंने कटक और ओड़िशा के कुछ अन्य स्थानों का भी उल्लेख किया. इन्हीं सुरागों के आधार पर तलाश को केंद्रापड़ा क्षेत्र तक आगे बढ़ाया गया.
कई लोगों ने परिवार को ढूंढने में की मेहनत
प्रमिला से हुई बातचीत के छोटे वीडियो सबिता चंदा और इंडिया केयर्स (India Cares) के साथ साझा किए गए. उन्होंने ओड़िशा में परिवार की तलाश में महत्वपूर्ण सहयोग किया. इस अभियान को ओड़िशा पुलिस का भी सहयोग मिला. सबिता चंदा ने ओड़िशा में रेलवे पुलिस एवं कोस्टल सिक्योरिटी का जिम्मा देख रहे आईपीएस एडीजी अरुण बोथरा, ओड़िशा पुलिस के ही अमित कुमार ने कई जानकारियां साझा की थी.
35 सालों बाद परिवार से की मुलाकात
लगातार प्रयास और आवश्यक सत्यापन के बाद आखिरकार प्रमिला के परिवार का पता ओड़िशा में लगा लिया गया. इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए प्रमिला ने करीब 35 वर्षों बाद अपने परिवार से बातचीत की. लंबे अंतराल के बाद अपनों को देखकर परिवार के सदस्यों की आंखों में खुशी और भावुकता साफ दिखाई दी. प्रमिला के लिए भी यह अपने परिवार और रिश्तों से दोबारा जुड़ने का बेहद महत्वपूर्ण क्षण रहा.
कैसे पहुंची हिमाचल?
एक टैटू, कुछ बिखरी हुई यादों और स्थानों के नामों से शुरू हुई यह तलाश आखिरकार परिवार तक पहुंच गई. ओड़िशा से प्रमिला हिमाचल कैसे पहुंची ये किसी को नहीं मालूम. प्रमिला ने वर्ष 2011 से 2018 तक शिमला स्थित एक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में समय बिताया. इसके बाद वह नारी निकेतन, शिमला में रहीं और बाद में भंगरोटू स्थित वृद्ध आश्रम पहुंचीं, जहां उन्हें आवश्यक देखभाल और सहयोग मिलता रहा. प्रमिला जब ओड़िशा से लापता हुई थी उस समय उनके बेटे की उम्र महज डेढ़ साल थी और आज उनका यही बेटा 37 साल का है. 'मिशन अपनों तक' हाल ही में पंजाब की ममता, तमिलनाडु की सायरा बानो और कर्नाटक के रमना को कई सालों बाद परिवार से मिलवा चुका है. वृद्धाश्रम भंगरोटू में रह रही कार्नाटक की साकम्मा को भी 20 सालों बाद परिवार से मिलवाया गया था.
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