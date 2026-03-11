ETV Bharat / state

ब्यास नदी में मिला ITBP के लापता जवान का शव, पिता के साथ जा रहे थे हरिद्वार

24 फरवरी से लापता ITBP के जवान का शव मिला. परिजनों ने पुलिस में की थी शिकायत.

Lahaul ITBP Soldier Missing
ITBP के लापता जवान का शव बरामद
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 6:44 PM IST

2 Min Read
कुल्लू: जिला लाहौल स्पीति के यांगला गांव का लापता आईटीबीपी के जवान योगेश का शव बुधवार (11 मार्च) को भुंतर के समीप ब्यास नदी से बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए ढालपुर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस की टीम ने मृतक युवक के परिजनों को भी सूचित कर दिया है. पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है. आईटीबीपी के जवान योगेश 24 फरवरी से लापता चल रहा थे. परिजनों ने भी इस बारे एसपी कुल्लू से मुलाकात की थी.

पिता के साथ हरिद्वार जाने के दौरान हुए लापता

पुलिस को दी शिकायत में परिजनों ने बताया था, योगेश अपने पिता के साथ हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन अचानक वह सरवरी बस अड्डा से लापता हो गए और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चल पाया. परिजनों ने हर जगह पर उनकी तलाश की, लेकिन उसकी कोई जानकारी न मिलने के बाद उन्होंने लापता जवान के बारे में पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई थी. पुलिस ने भी इस मामले की छानबीन शुरू की थी. बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि ब्यास नदी के किनारे एक युवक का शव बरामद हुआ है.

जांच में जुटी पुलिस

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया कि, "घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. मृत युवक की पहचान आईटीबीपी के जवान योगेश के रूप में हुई है. पुलिस ने शव अपने कब्जे में ले लिया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. वहीं, पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है."

संपादक की पसंद

