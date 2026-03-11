ETV Bharat / state

ब्यास नदी में मिला ITBP के लापता जवान का शव, पिता के साथ जा रहे थे हरिद्वार

कुल्लू: जिला लाहौल स्पीति के यांगला गांव का लापता आईटीबीपी के जवान योगेश का शव बुधवार (11 मार्च) को भुंतर के समीप ब्यास नदी से बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए ढालपुर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस की टीम ने मृतक युवक के परिजनों को भी सूचित कर दिया है. पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है. आईटीबीपी के जवान योगेश 24 फरवरी से लापता चल रहा थे. परिजनों ने भी इस बारे एसपी कुल्लू से मुलाकात की थी.

पिता के साथ हरिद्वार जाने के दौरान हुए लापता

पुलिस को दी शिकायत में परिजनों ने बताया था, योगेश अपने पिता के साथ हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन अचानक वह सरवरी बस अड्डा से लापता हो गए और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चल पाया. परिजनों ने हर जगह पर उनकी तलाश की, लेकिन उसकी कोई जानकारी न मिलने के बाद उन्होंने लापता जवान के बारे में पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई थी. पुलिस ने भी इस मामले की छानबीन शुरू की थी. बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि ब्यास नदी के किनारे एक युवक का शव बरामद हुआ है.